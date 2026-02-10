Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, chúc Tết các đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Sáng 10-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp trong Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam), Trường Đại học Quy Nhơn và các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và chúc Tết Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 4 từ phải sang) tặng quà Tết cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Ảnh: Bình Dương

Tại ICISE, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, thành công đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Đồng thời, đồng chí khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành cùng ICISE trong quá trình thực hiện sứ mệnh phát triển khoa học cơ bản và khoa học liên ngành mang tầm quốc tế; qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, nội lực, từng bước xây dựng ICISE trở thành trung tâm khoa học uy tín của Việt Nam và khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 5 từ phải sang) chúc Tết tại Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn. Ảnh: Bình Dương

Đến thăm Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong quá trình hoạt động tại tỉnh Bình Định (trước đây), nhất là trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, trí tuệ nhân tạo (AI) tác động mạnh đến cơ cấu lao động.

Dù gặp không ít khó khăn, FPT Quy Nhơn vẫn duy trì hoạt động ổn định, hiện thu hút khoảng 350 cán bộ, kỹ sư làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, nhân viên FPT Quy Nhơn năm mới an khang, thịnh vượng; đồng thời, mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, thích ứng linh hoạt với xu thế công nghệ, gắn bó lâu dài với địa phương, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khẳng định vị thế của Tập đoàn FPT trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 5 từ trái sang) tặng quà Tết cho Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định. Ảnh: Bình Dương

Tại TMA Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực địa phương, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trước những biến động của thị trường công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng TMA Bình Định sẽ tiếp tục đổi mới, có những hướng đi phù hợp, phát triển bền vững; khẳng định vai trò là điểm đến hấp dẫn, góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư đến với tỉnh Gia Lai.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết cho Trường Đại học Quy Nhơn. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường năm mới sức khỏe, thành công và tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn đón nhận phần quà chúc Tết từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Bình Dương

Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn đào tạo 52 ngành đại học, 24 ngành thạc sĩ và 5 ngành tiến sĩ, với quy mô gần 18.500 người học. Nhà trường có 719 viên chức, người lao động, trong đó hơn 50% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ trở lên.

Trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung, mỗi năm công bố hàng trăm đề tài, bài báo khoa học trong nước và quốc tế; mở rộng hợp tác với nhiều địa phương, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Gia Lai trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bên phải) tặng quà Tết cho đồng chí Bùi Trần Hà - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ). Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Trần Hà và Trần Ngoạn. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục đồng hành, đóng góp kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.