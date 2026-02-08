Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo

(GLO)- Sáng 8-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đồng chí Siu Hương đã đến thăm và gửi các phần quà ý nghĩa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến các đồng chí: Trần Xuân Hải (phường Diên Hồng), Nguyễn Danh (phường Pleiku) và Huỳnh Thành (phường Pleiku).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương (bên phải) tặng quà, chúc Tết đồng chí Trần Xuân Hải. Ảnh: P.D

Trong chuyến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Siu Hương bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo đối với sự phát triển của tỉnh và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương (bên trái) thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Danh. Ảnh: P.D

Đồng chí Siu Hương mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian tới.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương (bên phải) tặng quà, chúc Tết đồng chí Huỳnh Thành. Ảnh: P.D

Các đồng chí nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, tin tưởng Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.