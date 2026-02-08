Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đơn vị

(GLO)- Sáng 8-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi thăm, chúc Tết Trung đoàn Không quân 925 và Cảng hàng không Phù Cát.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 trái sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: N.H

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn tuyệt đối; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao đóng góp lớn của các đơn vị đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Cùng với động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời quan tâm chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị sức khỏe, hạnh phúc, đón năm mới với nhiều niềm vui, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm mới 2026.

Đại diện các đơn vị cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm sẽ phấn đấu triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng (phường An Nhơn). Ảnh: N.H

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng mộ liệt sĩ tại Khu Di tích mộ tập thể liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng tại phường An Nhơn.

Vào ngày 18-1-1968, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng bí mật tập kết tại làng Sở Nam để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Đập Đá, mở đầu cho chiến dịch Mậu Thân tại tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt, các chiến sĩ ta chiến đấu kiên cường, không lùi bước, kiên quyết giữ trận địa đến người cuối cùng. Trong trận này, 154 chiến sĩ của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng đã anh dũng hy sinh.

Trước anh linh 154 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Tây Phương Danh, phường An Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, ghi nhớ những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.