Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung chúc Tết các đơn vị

(GLO)- Sáng 5-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công (Sở Nội vụ).

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (bìa trái) đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Phi Long

Đặc biệt, toàn lực lượng đã chung sức, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, quốc phòng vùng biên giới nhằm phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Trong suốt thời gian xảy ra bão lũ, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt phẩm chất “Người lính Bộ đội Cụ Hồ”; không quản ngại khó khăn, gian khổ, ứng cứu và hỗ trợ nhân dân lúc nguy nan cũng như ổn định cuộc sống sau bão lũ, nhất là trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 4 từ trái sang) thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Phi Long

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh dồi dào sức khỏe, tiếp tục vững tay súng bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn xứng đáng với niềm tin yêu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân dành tặng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà Tết cho Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công. Ảnh: Phi Long

Đến thăm, chúc Tết Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công (Sở Nội vụ), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng người có công với cách mạng suốt thời gian qua.

Đồng chí Rah Lan Chung thăm, chúc Tết Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công (Sở Nội vụ). Ảnh: Phi Long

Trong năm 2025, Trung tâm đã điều dưỡng cho gần 700 lượt người có công với cách mạng trong và ngoài tỉnh; đồng thời, đang nuôi dưỡng 10 cụ ông, cụ bà (người lớn tuổi nhất là 90 tuổi, nhỏ nhất là 66 tuổi).

Đồng chí Rah Lan Chung khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách chăm lo, phụng dưỡng người có công với cách mạng và luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Rah Lan Chung chúc những người có công với cách mạng mạnh khỏe, đón Tết yên vui, đầm ấm tại Trung tâm; chúc cán bộ, nhân viên Trung tâm nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.