Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới tại Sư đoàn 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Ngày 1-3, Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện, tiếp nhận chiến sĩ mới và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026 tại Sư đoàn 2.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Đại tá Lê Sỹ Hùng - Chính ủy Sư đoàn 2.

dai-ta-le-kim-giau.jpg
Đại tá Lê Kim Giàu (bìa phải) kiểm tra và tham quan mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 2 đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện huấn luyện, kế hoạch tiếp nhận chiến sĩ mới và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường bãi tập, giáo án bài giảng được triển khai đồng bộ; cơ sở vật chất, doanh trại, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội được củng cố, sửa chữa khang trang; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời.

luyen-tap-duyet-binh-trong-le-ra-quan-huan-luyen.jpg
Quang cảnh luyện tập duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: ĐVCC

Đoàn công tác đã kiểm tra tại từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra bao gồm: chương trình lễ ra quân huấn luyện, hệ thống văn kiện, sổ sách, giáo án huấn luyện; mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; công tác tổ chức, bố trí nơi ăn ở cho chiến sĩ mới; phương án luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác chuẩn bị. Các nội dung chuẩn bị cơ bản bảo đảm đúng, đủ theo quy định; hệ thống văn kiện được xây dựng đầy đủ; thao trường, bãi tập được củng cố bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Kim Giàu yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung; tổ chức lễ ra quân huấn luyện trang trọng, đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, lấy thực hành làm chính, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết

(GLO)- Ngày 14-2, thực hiện mệnh lệnh của Quân khu 5, các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 đã tổ chức kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Hoạt động kiểm tra tại các đơn vị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của Quân khu 5.

Có thể bạn quan tâm

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Nơi bầu cử sớm nhất cả nước: Trang nghiêm, trách nhiệm giữa trùng khơi

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 26-2, từ xã đảo Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh, những lá phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 27-2,  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 3 xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Chính trị

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 25-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và 80

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và 80

Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

null