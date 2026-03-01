Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới tại Sư đoàn 2

(GLO)- Ngày 1-3, Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện, tiếp nhận chiến sĩ mới và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026 tại Sư đoàn 2.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Đại tá Lê Sỹ Hùng - Chính ủy Sư đoàn 2.

Đại tá Lê Kim Giàu (bìa phải) kiểm tra và tham quan mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 2 đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện huấn luyện, kế hoạch tiếp nhận chiến sĩ mới và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường bãi tập, giáo án bài giảng được triển khai đồng bộ; cơ sở vật chất, doanh trại, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội được củng cố, sửa chữa khang trang; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời.

Quang cảnh luyện tập duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: ĐVCC

Đoàn công tác đã kiểm tra tại từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra bao gồm: chương trình lễ ra quân huấn luyện, hệ thống văn kiện, sổ sách, giáo án huấn luyện; mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; công tác tổ chức, bố trí nơi ăn ở cho chiến sĩ mới; phương án luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác chuẩn bị. Các nội dung chuẩn bị cơ bản bảo đảm đúng, đủ theo quy định; hệ thống văn kiện được xây dựng đầy đủ; thao trường, bãi tập được củng cố bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Kim Giàu yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung; tổ chức lễ ra quân huấn luyện trang trọng, đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, lấy thực hành làm chính, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.