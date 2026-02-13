Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HẰNG
THẾ HUYNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-2, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn phường An Khê.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

1doan-cong-tac-do-dong-chi-thai-dai-ngoc-uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-lam-truong-doan-den-tham-chuc-tet-su-doan-2-thuoc-quan-khu-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn công tác tặng quà cho Sư đoàn 2. Ảnh: Thế Huynh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Sư đoàn 2 đã đạt được trong năm 2025; nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đồng thời, đơn vị đã tích cực tham gia giúp địa phương phòng - chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn Sư đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo đảm bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 năm mới nhiều sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

2doan-cong-tac-dang-huong-dang-hoa-tai-nha-bia-tuong-niem-cua-su-doan-2.jpg
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm của Sư đoàn 2. Ảnh: Thế Huynh

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm của Sư đoàn 2, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Thời sự

(GLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, giá rau củ bất ngờ “lao dốc”, có loại giảm 20-80% dù đang trong thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, khiến người trồng lo lắng. Nghịch lý hiếm thấy này cùng điệp khúc "được mùa - mất giá" cho thấy những bất cập của sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu liên kết.

null