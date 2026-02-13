Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

(GLO)- Sáng 13-2, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn phường An Khê.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn công tác tặng quà cho Sư đoàn 2. Ảnh: Thế Huynh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Sư đoàn 2 đã đạt được trong năm 2025; nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đồng thời, đơn vị đã tích cực tham gia giúp địa phương phòng - chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn Sư đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo đảm bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 năm mới nhiều sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm của Sư đoàn 2. Ảnh: Thế Huynh

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm của Sư đoàn 2, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.