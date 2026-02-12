Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 12-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác đã nghe báo cáo về chiến lược đầu tư nông nghiệp tích hợp tuần hoàn, hữu cơ quy mô lớn trên nền tảng công nghiệp và số hóa của doanh nghiệp. THACO AGRI hiện quản lý hơn 85.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho THACO AGRI. Ảnh: Minh Trung

Riêng tại Việt Nam, Công ty có trên 10.000 ha với các vùng chuyên canh cây ăn trái, chăn nuôi bò, heo, trồng dược liệu và hệ thống nhà máy phục vụ nông nghiệp.

Doanh nghiệp cũng đang phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung, liên kết với nông dân sản xuất nguyên liệu thức ăn, hình thành thương hiệu “Bò thịt THAGRI Gia Lai”; đồng thời, mở rộng các chuỗi chế biến sâu để nâng giá trị nông sản.

Qua nghe báo cáo của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá, THACO AGRI là hình mẫu của nông nghiệp thế hệ mới, có tầm nhìn vượt ra ngoài địa giới 1 tỉnh, 1 quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, chiến lược sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp, số hóa và tuần hoàn là con đường đúng đắn mà Gia Lai đang hướng tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở: Dư địa phát triển nông nghiệp ở phía Tây của tỉnh hiện còn rất lớn, doanh nghiệp có thể mở rộng các trang trại quy mô nhỏ và vừa nhưng phải được dẫn dắt bằng công nghệ, quản trị hiện đại và chuỗi tiêu thụ bền vững. Và việc tỉnh chủ trương mở rộng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ tạo hành lang quan trọng cho xuất khẩu nông sản.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn THACO AGRI không chỉ đầu tư sản xuất mà còn đóng vai trò “dẫn dắt”, sớm nghiên cứu mở các trung tâm chế biến sâu tại Gia Lai để biến nông sản thô thành sản phẩm có thương hiệu, có thị trường ổn định, mở rộng chuỗi cung ứng trong nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được của Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Minh Trung

Đến thăm Nhà máy Đường An Khê (thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi), Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà doanh nghiệp đạt được trong năm 2025.

Đặc biệt, một số dự án sẽ được triển khai trong thời gian đến với tổng vốn 3.756 tỷ đồng như: Dự án nâng công suất nhà máy lên 25.000 tấn mía/ngày; mở rộng nhà máy điện sinh khối lên 135 MW; xây dựng nhà máy Ethanol An Khê. Khi hoàn thành, các dự án dự kiến đóng góp khoảng 500 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận vai trò “đầu kéo” của Nhà máy Đường An Khê đối với hàng chục nghìn hộ trồng mía trong vùng; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, trong đó sản xuất của Nhà máy phải gắn chặt với sinh kế người dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp cần chú trọng từ giống mía đến ứng dụng công nghệ chế biến sâu; cùng chính quyền địa phương có giải pháp căn cơ phòng - chống cháy mía, ổn định vùng nguyên liệu.

Các sở, ngành cần tổng hợp kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cùng địa phương chăm lo an sinh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; hỗ trợ người dân vùng nguyên liệu vươn lên làm giàu bền vững, coi đây là bước đi chiến lược, lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Minh Trung

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới tới các doanh nghiệp; mong các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống người lao động, đóng góp mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng của tỉnh.