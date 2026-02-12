Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác đã nghe báo cáo về chiến lược đầu tư nông nghiệp tích hợp tuần hoàn, hữu cơ quy mô lớn trên nền tảng công nghiệp và số hóa của doanh nghiệp. THACO AGRI hiện quản lý hơn 85.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-cho-cong-ty-co-phan-nong-nghiep-truong-hai-thaco-agri-anh-minh-trung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho THACO AGRI. Ảnh: Minh Trung

Riêng tại Việt Nam, Công ty có trên 10.000 ha với các vùng chuyên canh cây ăn trái, chăn nuôi bò, heo, trồng dược liệu và hệ thống nhà máy phục vụ nông nghiệp.

Doanh nghiệp cũng đang phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung, liên kết với nông dân sản xuất nguyên liệu thức ăn, hình thành thương hiệu “Bò thịt THAGRI Gia Lai”; đồng thời, mở rộng các chuỗi chế biến sâu để nâng giá trị nông sản.

Qua nghe báo cáo của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá, THACO AGRI là hình mẫu của nông nghiệp thế hệ mới, có tầm nhìn vượt ra ngoài địa giới 1 tỉnh, 1 quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, chiến lược sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp, số hóa và tuần hoàn là con đường đúng đắn mà Gia Lai đang hướng tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở: Dư địa phát triển nông nghiệp ở phía Tây của tỉnh hiện còn rất lớn, doanh nghiệp có thể mở rộng các trang trại quy mô nhỏ và vừa nhưng phải được dẫn dắt bằng công nghệ, quản trị hiện đại và chuỗi tiêu thụ bền vững. Và việc tỉnh chủ trương mở rộng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ tạo hành lang quan trọng cho xuất khẩu nông sản.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn THACO AGRI không chỉ đầu tư sản xuất mà còn đóng vai trò “dẫn dắt”, sớm nghiên cứu mở các trung tâm chế biến sâu tại Gia Lai để biến nông sản thô thành sản phẩm có thương hiệu, có thị trường ổn định, mở rộng chuỗi cung ứng trong nước.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-phat-bieu-ghi-nhan-nhung-ket-qua-dat-duoc-cua-nha-may-duong-an-khe-anh-minh-trung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được của Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Minh Trung

Đến thăm Nhà máy Đường An Khê (thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi), Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà doanh nghiệp đạt được trong năm 2025.

Đặc biệt, một số dự án sẽ được triển khai trong thời gian đến với tổng vốn 3.756 tỷ đồng như: Dự án nâng công suất nhà máy lên 25.000 tấn mía/ngày; mở rộng nhà máy điện sinh khối lên 135 MW; xây dựng nhà máy Ethanol An Khê. Khi hoàn thành, các dự án dự kiến đóng góp khoảng 500 tỷ đồng ngân sách mỗi năm.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận vai trò “đầu kéo” của Nhà máy Đường An Khê đối với hàng chục nghìn hộ trồng mía trong vùng; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, trong đó sản xuất của Nhà máy phải gắn chặt với sinh kế người dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp cần chú trọng từ giống mía đến ứng dụng công nghệ chế biến sâu; cùng chính quyền địa phương có giải pháp căn cơ phòng - chống cháy mía, ổn định vùng nguyên liệu.

Các sở, ngành cần tổng hợp kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cùng địa phương chăm lo an sinh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; hỗ trợ người dân vùng nguyên liệu vươn lên làm giàu bền vững, coi đây là bước đi chiến lược, lâu dài.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-cho-nha-may-duong-an-khe-anh-minh-trung.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho Nhà máy Đường An Khê. Ảnh: Minh Trung

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới tới các doanh nghiệp; mong các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống người lao động, đóng góp mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo thăm, chúc Tết

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo đến thăm, chúc Tết

Thời sự

(GLO)- Chiều 9-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và đoàn các tổ chức Cao Đài đến thăm, chúc Tết.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn phường Pleiku nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

null