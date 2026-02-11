Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

(GLO)- Chiều 11-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34. Ảnh: R'Piên

Thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của đơn vị trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia giúp địa phương phòng - chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Thái Đại Ngọc mong muốn Quân đoàn 34 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo đảm bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất), Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của đơn vị trong phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hàng chục nghìn lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: R'Piên

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Binh đoàn 15 tiếp tục quan tâm triển khai tốt công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo Tết cho công nhân và người dân vùng dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà Tết cho Lữ đoàn Thông tin 132 (Quân khu 5). Ảnh: R'Piên

Đến thăm Lữ đoàn Thông tin 132 (Quân khu 5) đứng chân trên địa bàn phường Thống Nhất, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Lữ đoàn tiếp tục làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Thăm và chúc Tết Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh khu vực biên giới và xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn Campuchia.

Đồng chí đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng - chống tội phạm; đồng thời, tiếp tục đồng hành với nhân dân vùng biên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy BĐBP Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Đại diện các đơn vị cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc. Đây là nguồn động viên to lớn để các đơn vị thêm quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.