Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-2, đoàn đại biểu tỉnh Sekong (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Sỉ-sú-phăn Mạ-hả-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai.

Đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Sekong có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai.

quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết của đoàn đại biểu tỉnh Sekong. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã trân trọng cảm ơn đồng chí Sỉ-sú-phăn Mạ-hả-vông và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chúc mừng những kết quả Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Sekong đã đạt được; đồng thời chia sẻ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sekong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn 2 tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ cùng nhau phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng trân trọng cảm ơn và nhận lời mời sang thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sekong trong thời gian sớm nhất. Đồng chí chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng lên kế hoạch để tiếp tục nâng tầm mối quan hệ gắn kết, thắm tình hữu nghị, đoàn kết bền chặt giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 dân tộc nói chung.

tinh-uy-gia-lai-tang-qua.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (phải) tặng quà Đoàn đại biểu tỉnh Sekong. Ảnh: Đức Thụy

Gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sekong Sỉ-sú-phăn Mạ-hả-vông vui mừng thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sekong trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sekong bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa 2 tỉnh Sekong và Gia Lai sẽ có những bước phát triển mới, ngày càng gắn bó bền chặt hơn.

tinh-sekong-tang-qua.jpg
Đồng chí Sỉ-sú-phăn Mạ-hả-vông (trái) tặng quà và chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Nhân dịp năm mới, các đồng chí lãnh đạo của 2 tỉnh đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị giữa 2 tỉnh.

