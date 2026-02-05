Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai và các đơn vị lực lượng vũ trang

THÀNH PHÚC
(GLO)- Ngày 4-2, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Rah Lan Chung đã thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những thành tựu đạt được của tỉnh có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ các đơn vị của Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11-2025, Quân khu 5 đã huy động lực lượng phối hợp, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung” giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

quan-khu-5-tham-chuc-tet-tinh-uy-gia-lai.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 4 từ trái qua) thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Thành Phúc

Thiếu tướng Trần Thanh Hải khẳng định: Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến thăm, chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, đoàn công tác của Quân khu 5 đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

hinh-2-3.jpg
Đoàn công tác của Quân khu 5 thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thành Phúc
hinh-3-1.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái qua) tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Thành Phúc

Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức cho bộ đội ăn Tết đúng tiêu chuẩn, chế độ, an toàn. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội.

null