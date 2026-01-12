Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Hồ Tấn Khôi - Chủ nhiệm Phòng không Quân khu 5; Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573; Thượng tá Trần Đình Phúc - Chính ủy Lữ đoàn 573; các cán bộ là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Phòng không các Sư đoàn, Lữ đoàn, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trong quân khu.

Lữ đoàn 573 quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng không để bảo vệ vững chắc vùng trời được giao quản lý. Ảnh: M.L

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, năm 2025, lực lượng Phòng không Quân khu 5 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ cơ quan Quân khu đến các đơn vị cơ sở.

Điểm sáng nổi bật là toàn lực lượng đã thực hiện hiệu quả phương châm "4 biết" trong quản lý vùng trời và "4 được" trong xử lý tình huống tác chiến. Hệ thống canh trực, quan sát, thông báo, báo động được tổ chức chặt chẽ. Qua đó bảo đảm quản lý vững chắc vùng trời được phân công, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 biểu dương những nỗ lực của ngành Phòng không trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2026, Đại tá Đỗ Xuân Hùng nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm là tập trung xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh", xây dựng thế trận "vòm phòng không bền vững", quản lý chặt chẽ độ cao thấp và cực thấp.

Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.L

Theo đó, nhiệm vụ xuyên suốt của lực lượng là đổi mới tư duy, phương pháp huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến. Các đơn vị sẽ tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, ngụy trang, nghi binh và xử trí các tình huống tác chiến điện tử mạnh; chuẩn bị tốt lực lượng tham gia diễn tập, bắn đạn thật.

Đồng thời, coi trọng việc hiệp đồng chặt chẽ giữa hỏa lực Phòng không lục quân với thế trận Phòng không nhân dân rộng khắp, triển khai sâu rộng Luật Phòng không nhân dân để tạo thành lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cũng được xác định là khâu then chốt nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược này, ngay sau phần triển khai nhiệm vụ, Quân khu 5 đã chính thức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Phòng không năm 2026. Nội dung tập huấn tập trung vào việc thống nhất về tổ chức và phương pháp huấn luyện chuyên ngành; cập nhật những kiến thức mới về khí tài, trang bị như các đài radar, khí tài quang điện tử mới; bồi dưỡng năng lực tham mưu tác chiến và rèn luyện bản lĩnh chỉ huy trong xử trí các tình huống trên không phức tạp.