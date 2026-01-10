Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về việc tổ chức Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Ngày 8-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về việc tổ chức Ban CHQS cấp xã.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị ở điểm cầu phía Tây tỉnh; Đại tá Mai Kim Bình - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì ở điểm cầu phía Đông tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

Ngày 31-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban CHQS cấp xã và giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, báo cáo trong quý I/2026.

Đại diện Ban CHQS cấp xã ở khu vực phía Đông tỉnh tham gia góp ý về việc đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban CHQS cấp xã. Ảnh: Thành Phúc

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ban CHQS các xã, phường về mục đích, yêu cầu, nội dung và lộ trình triển khai phương án tổ chức, biên chế Ban CHQS cấp xã.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm bảo đảm chủ trương trên được triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Mai Kim Bình đều khẳng định, việc đưa sĩ quan quân đội về đảm nhiệm các chức danh trong Ban CHQS cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện chủ trương đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban CHQS cấp xã một cách đồng bộ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình và đạt chất lượng cao.

