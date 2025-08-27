Gia Lai: Tiếp nhận 270 mô tô cho ban chỉ huy quân sự cấp xã

(GLO)- Sáng 27-8, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị bàn giao mô tô 2 bánh cho các ban CHQS cấp xã thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật ký biên bản bàn giao xe mô tô 2 bánh cho Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5. Ảnh: H.P

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từ tháng 7-2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 mô tô cho hơn 3.000 ban CHQS cấp xã trên toàn quốc.

Trong đó, Quân khu 5 được biên chế 980 xe; riêng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được biên chế 270 xe Honda Wave Alpha. Đây là loại xe được Bộ Quốc phòng lựa chọn trên cơ sở tính năng kỹ thuật phù hợp với đặc thù địa hình, bảo đảm độ bền, dễ khai thác sử dụng và thuận tiện trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

Thiếu tướng Hà Như Lợi - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị bàn giao. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Như Lợi khẳng định: Những chiếc mô tô được bàn giao không chỉ là tài sản vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, là sự quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Ban CHQS các xã, phường tiếp nhận mô tô 2 bánh. Ảnh: H.P

Thiếu tướng Hà Như Lợi cũng đề nghị các đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng xe một cách chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.