Công an xã Đak Pơ kết nghĩa với làng Kuk Kôn

R'Ô HOK
(GLO)- Chiều 31-12, Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa với làng Kuk Kôn nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau.

Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Lan Anh

Làng Kuk Kôn (xã Đak Pơ) có 154 hộ với 620 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Bahnar. Thời gian qua, người dân trong làng luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo ổn định.

Tại buổi lễ, Trung tá Trần Công Hòa - Trưởng Công an xã Đak Pơ và ông Đinh Văn Ban - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kuk Kôn đã ký kết giao ước kết nghĩa. Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập; tham gia các tổ hợp tác hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Công an xã Đak Pơ tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn làng Kuk Kôn. Ảnh: Lan Anh

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; phòng-chống dịch bệnh. Đồng thời, triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, Công an xã Đak Pơ đã trao tặng làng Kuk Kôn một món quà lưu niệm và trao 19 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của làng, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng.

