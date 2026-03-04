Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát công tác bầu cử tại 3 phường phía Đông Gia Lai

(GLO)- Chiều 3-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, Ủy ban bầu cử các phường đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Hoàng Vũ

Các địa phương đã tiến hành rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ bỏ phiếu; tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến nhân dân.

Cùng với đó, các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, bảo đảm đúng trình tự, tiến độ theo luật định.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, phường Quy Nhơn Bắc thống nhất danh sách 41 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031, được phân bổ tại 7 đơn vị bầu cử để bầu 24 đại biểu.

Bà Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hoàng Vũ

Phường Quy Nhơn Đông thông qua danh sách 41 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử HĐND phường. Danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường được công bố, niêm yết đúng thời hạn.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, phường Quy Nhơn Tây thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử. Tổng số người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 là 33 người để bầu 20 đại biểu.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Hoàng Vũ

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Ủy ban bầu cử các phường trong triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Công tác chuẩn bị được thực hiện cơ bản đúng tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các khâu như lập, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hiệp thương, công bố danh sách ứng cử viên được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, nhất là việc quản lý, cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm không để xảy ra sai sót; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử.