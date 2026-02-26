Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Kon Gang

(GLO)- Chiều 26-2, đoàn công tác do bà Huỳnh Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Kon Gang.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, Ủy ban bầu cử xã Kon Gang đã chủ động quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Trung Nghĩa

Địa phương cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban bầu cử trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại từng thôn, làng; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Xã Kon Gang có hơn 15.400 cử tri tham gia bầu cử. Ủy ban bầu cử xã đã ấn định 6 đơn vị bầu cử, thành lập 15 tổ bầu cử tại 15 khu vực bỏ phiếu. Công tác hiệp thương được triển khai đúng quy trình. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ xã đã thống nhất giới thiệu 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 24 đại biểu.

Các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nắm bắt tình hình, nguyện vọng nhân dân trước, trong và sau bầu cử được quan tâm, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, hướng dẫn Ủy ban bầu cử xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác bầu cử tại địa phương.

Trong đó, lưu ý xã tiếp tục rà soát, xác định chính thức danh sách cử tri; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; hướng dẫn cụ thể quy trình bỏ phiếu bầu cử; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm của mỗi cử tri với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu số 3, xã Kon Gang. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Huỳnh Thị Ngọc Hà đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ủy ban bầu cử xã Kon Gang trong triển khai các bước chuẩn bị bầu cử.

Thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy, bà Huỳnh Thị Ngọc Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nội dung công việc theo đúng tiến độ, trong đó đặc biệt lưu ý công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với địa bàn rộng, xã Kon Gang cũng cần quan tâm đến cử tri ở vùng xa trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ thông tin và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Ngoài ra, xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, rộng khắp, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trước đó, đoàn giám sát đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, việc bố trí cơ sở vật chất, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu ở xã Kon Gang.