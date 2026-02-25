Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, ngày 14-2-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bạn đọc có thể xem danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại đây.

Ngày 15-2-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách chính thức 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bạn đọc có thể xem danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đây.

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Nhộn nhịp du xuân từ phố núi đến biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

Thời sự

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

Thời sự

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Thời sự

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

Thời sự

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

