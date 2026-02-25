Danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử

(GLO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, ngày 14-2-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bạn đọc có thể xem danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại đây.

Ngày 15-2-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách chính thức 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bạn đọc có thể xem danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đây.