Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Túc và Chư Krey

(GLO)- Ngày 24-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phú Túc và Chư Krey.

Theo báo cáo, thông qua quy trình 3 bước hiệp thương, xã Phú Túc đã chốt danh sách giới thiệu 46 người ứng cử để bầu 28 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, rà soát chốt danh sách cử tri là trên 24.800 người tại 10 đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (đứng trước) giám sát công tác bầu cử tại xã Phú Túc. Ảnh: Đức Hải

Xã Chư Krey đã chốt danh sách giới thiệu 32 người ứng cử tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 19 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng danh sách cử tri đã rà soát, thống kê đến thời điểm hiện tại là hơn 5.900 người tại 6 đơn vị bầu cử.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (trong cùng) giám sát công tác bầu cử tại xã Chư Krey. Ảnh: Phi Long

Qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá: Các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai công tác bầu cử, đảm bảo tổ chức thành công bầu cử trên địa bàn.

Trong đó, cần chú trọng rà soát, thống kê đầy đủ danh sách cử tri và niêm yết đầy đủ, vị trí thuận lợi để cử tri theo dõi, đối chiếu; niêm yết đầy đủ danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu và phối hợp tổ chức tốt việc vận động tranh cử.

Quang cảnh làm việc tại xã Phú Túc. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự.

Đảm bảo công tác khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử để nhân dân, cử tri nắm rõ và tích cực tham gia đi bầu cử đầy đủ vào ngày 15-3 tới.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận và trả lời làm rõ một số kiến nghị của các địa phương liên quan đến công tác tập huấn, kinh phí phục vụ bầu cử.