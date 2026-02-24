Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Túc và Chư Krey

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phú Túc và Chư Krey.

Theo báo cáo, thông qua quy trình 3 bước hiệp thương, xã Phú Túc đã chốt danh sách giới thiệu 46 người ứng cử để bầu 28 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, rà soát chốt danh sách cử tri là trên 24.800 người tại 10 đơn vị bầu cử.

pct-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-giam-sat-cong-tac-bau-cu-tai-xa-phu-tuc.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (đứng trước) giám sát công tác bầu cử tại xã Phú Túc. Ảnh: Đức Hải

Xã Chư Krey đã chốt danh sách giới thiệu 32 người ứng cử tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 19 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng danh sách cử tri đã rà soát, thống kê đến thời điểm hiện tại là hơn 5.900 người tại 6 đơn vị bầu cử.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu.

pct-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-trong-cung-giam-sat-cong-tac-bau-cu-tai-xa-chu-krey.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (trong cùng) giám sát công tác bầu cử tại xã Chư Krey. Ảnh: Phi Long

Qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá: Các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai công tác bầu cử, đảm bảo tổ chức thành công bầu cử trên địa bàn.

Trong đó, cần chú trọng rà soát, thống kê đầy đủ danh sách cử tri và niêm yết đầy đủ, vị trí thuận lợi để cử tri theo dõi, đối chiếu; niêm yết đầy đủ danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu và phối hợp tổ chức tốt việc vận động tranh cử.

pct-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-voi-ubbc-xa-phu-tuc.jpg
Quang cảnh làm việc tại xã Phú Túc. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự.

Đảm bảo công tác khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử để nhân dân, cử tri nắm rõ và tích cực tham gia đi bầu cử đầy đủ vào ngày 15-3 tới.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận và trả lời làm rõ một số kiến nghị của các địa phương liên quan đến công tác tập huấn, kinh phí phục vụ bầu cử.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã An Toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

null