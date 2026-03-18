Phường Pleiku xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử

(GLO)- Sáng 18-3, Ủy ban bầu cử phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại cuộc họp, phường Pleiku có 44.031 cử tri, trong đó có 43.844 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,58%. Công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, bài bản.

Phường Pleiku họp xét khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Các điều kiện cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các điểm bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân ở từng khâu như: công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức ngày bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự và tổng hợp kết quả. Quá trình bình xét được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Trên cơ sở đó, cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND phường khen thưởng 14 tập thể, 88 cá nhân tiêu biểu; đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho UBND phường.