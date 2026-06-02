Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 2-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Tham gia hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, các cơ quan trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu khai mạc và Đề dẫn hội thảo, PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cho hay: Tây Nguyên là địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS.

Hiện Tây Nguyên vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về quản lý đất đai, bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh nông thôn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Từ thực tiễn đó, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi khoa học, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ những vấn đề đặt ra, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên.

PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - nhấn mạnh: Thực tiễn cho thấy, nơi nào đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, tư duy đổi mới, gần dân, sát dân và dám chịu trách nhiệm thì nơi đó giữ được ổn định, tạo được đồng thuận và phát triển tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng, hội thảo sẽ nhận diện đầy đủ hơn những yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã; làm rõ hơn những năng lực cốt lõi mà bí thư đảng ủy cấp xã cần phải có; nghiên cứu và đề xuất mang tính đột phá về cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và bảo vệ cán bộ cơ sở; bảo đảm đội ngũ cán bộ thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Hội thảo đã nghe các tham luận về "Năng lực của bí thư đảng ủy xã, phường khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh mới: Thực trạng và Giải pháp”; “Thực trạng năng lực chuyên môn của bí thư đảng ủy cấp xã trong bối cảnh mới qua khảo sát một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên”.

Đồng thời, hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã cũng như đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: tiếp tục nâng cao năng lực số, dân vận, xử lý khủng hoảng và tạo đồng thuận xã hội; cần quan tâm hơn đến điều kiện làm việc, hạ tầng số, chính sách hỗ trợ và cơ chế động viên đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; phát hiện, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo lâu dài cho cơ sở trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

