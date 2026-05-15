Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 2 chuyên đề, gồm: Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Sự nổi lên của chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam, nhận diện và đấu tranh với các hình thức chống phá trên không gian mạng hiện nay, định hướng tuyên truyền trong thời gian đến.

Đồng chí Phạm Thị Hòa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo chuyên đề về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Hoàng

Theo đó, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét, thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội; xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với chuyên đề 2, nội dung nhấn mạnh vai trò chiến lược, nòng cốt của Quân đội trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, hạ tầng trọng yếu và không gian số; tập trung tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững, hiểu sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng - an ninh, kinh tế, công nghệ, đối ngoại.

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.