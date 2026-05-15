Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5

(GLO)- Sáng 15-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5-2026. Đồng chí Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 2 chuyên đề, gồm: Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Sự nổi lên của chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam, nhận diện và đấu tranh với các hình thức chống phá trên không gian mạng hiện nay, định hướng tuyên truyền trong thời gian đến.

Đồng chí Phạm Thị Hòa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo chuyên đề về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Hoàng

Theo đó, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét, thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội; xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với chuyên đề 2, nội dung nhấn mạnh vai trò chiến lược, nòng cốt của Quân đội trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, hạ tầng trọng yếu và không gian số; tập trung tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững, hiểu sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng - an ninh, kinh tế, công nghệ, đối ngoại.

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai - Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

