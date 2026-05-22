Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026; đồng thời cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. UBND xã đã xây dựng, triển khai kịch bản tăng trưởng năm 2026 sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Công tác chuyển đổi số bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý, điều hành cũng như phục vụ người dân.

Cùng với đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 366-QĐ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Gào Nguyễn Hữu Sung trao đổi một số nội dung đoàn công tác quan tâm. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời giải trình, bổ sung một số nội dung đoàn quan tâm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào trong công tác chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan để đoàn tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định; đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới.

