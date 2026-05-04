Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải ba cuộc thi AI Young Guru 2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Tối 3-5, lễ trao giải vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo cùng AI (AI Young Guru) 2026 đã diễn ra.

Cuộc thi do Trường Đại học FPT tổ chức, thu hút hơn 15.000 đội với 26.000 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố và hơn 1.800 trường THPT và trung cấp nghề trên cả nước.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (bìa phải) tham gia phần phản biện tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Bình dân học AI”, chương trình hướng đến mục tiêu phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo, đồng thời tạo điều kiện để học sinh ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Các đội thi trải qua nhiều vòng từ trực tuyến đến thực chiến (hackathon) - nơi thí sinh trực tiếp xây dựng sản phẩm, kiểm chứng và thuyết trình trước hội đồng chuyên môn.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích và 23 giải triển vọng cho các đội đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất thuộc về học sinh Trường THCS và THPT Dewey (Hà Nội) với Dự án Heritage Guessr - Nền tảng AI kết hợp Gamification lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xuất sắc giành giải ba với Dự án Speakmate - ứng dụng AI Agent huấn luyện giao tiếp cho học sinh Việt Nam. Ảnh: BTC

Gia Lai có 2 trường lọt top 8 chung cuộc và đạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải ba với Dự án Speakmate - ứng dụng AI Agent huấn luyện giao tiếp cho học sinh Việt Nam; Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) giành giải khuyến khích với Dự án TruthGuard AI - hệ thống đa tác nhân để cảnh báo tin giả và giáo dục tư duy phản biện.

Bên cạnh 2 đại diện vào chung kết, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc) cũng được vinh danh với giải triển vọng nhờ Dự án Quy Nhơn AI Explorer - ứng dụng hỗ trợ giải đáp thông tin và định hướng trải nghiệm cho du khách khi đến với Quy Nhơn.

Ban Tổ chức trao giải Triển vọng cho các đội thi. Ảnh: BTC
Khởi tranh vòng bán kết Cuộc thi AI Young Guru tại Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 22-3, Trường Đại học FPT tổ chức vòng bán kết cuộc thi AI Young Guru tại 5 phân hiệu gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn. Đây là sân chơi công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai – Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

