Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải ba cuộc thi AI Young Guru 2026

(GLO)- Tối 3-5, lễ trao giải vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo cùng AI (AI Young Guru) 2026 đã diễn ra.

Cuộc thi do Trường Đại học FPT tổ chức, thu hút hơn 15.000 đội với 26.000 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố và hơn 1.800 trường THPT và trung cấp nghề trên cả nước.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (bìa phải) tham gia phần phản biện tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Bình dân học AI”, chương trình hướng đến mục tiêu phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo, đồng thời tạo điều kiện để học sinh ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Các đội thi trải qua nhiều vòng từ trực tuyến đến thực chiến (hackathon) - nơi thí sinh trực tiếp xây dựng sản phẩm, kiểm chứng và thuyết trình trước hội đồng chuyên môn.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích và 23 giải triển vọng cho các đội đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất thuộc về học sinh Trường THCS và THPT Dewey (Hà Nội) với Dự án Heritage Guessr - Nền tảng AI kết hợp Gamification lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xuất sắc giành giải ba với Dự án Speakmate - ứng dụng AI Agent huấn luyện giao tiếp cho học sinh Việt Nam. Ảnh: BTC

Gia Lai có 2 trường lọt top 8 chung cuộc và đạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải ba với Dự án Speakmate - ứng dụng AI Agent huấn luyện giao tiếp cho học sinh Việt Nam; Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) giành giải khuyến khích với Dự án TruthGuard AI - hệ thống đa tác nhân để cảnh báo tin giả và giáo dục tư duy phản biện.

Bên cạnh 2 đại diện vào chung kết, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc) cũng được vinh danh với giải triển vọng nhờ Dự án Quy Nhơn AI Explorer - ứng dụng hỗ trợ giải đáp thông tin và định hướng trải nghiệm cho du khách khi đến với Quy Nhơn.