Cuộc thi Hackathon Quốc tế 2026: Cơ hội để kết nối lượng tử với phát triển bền vững

(GLO)- Khoa học công nghệ đang là động lực then chốt cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Việc tiếp cận các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tính toán lượng tử mở ra nhiều cơ hội cho các địa phương.

Nhằm tận dụng xu hướng này, Gia Lai đăng cai Cuộc thi Hackathon Quốc tế 2026 về Tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, kỳ vọng tạo dấu ấn nổi bật. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), về sự kiện.

▪ Thưa ông, Cuộc thi Hackathon Quốc tế 2026 về Tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026) sẽ diễn ra với quy mô và nội dung ra sao?

- Cuộc thi được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, gồm nhiều giai đoạn, từ đăng ký, đào tạo trực tuyến, vòng loại cho đến tuần lễ Hackathon và hoạt động ươm tạo sau cuộc thi. Điểm nhấn là Tuần lễ sự kiện chính dự kiến diễn ra cuối tháng 7-2026 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) và Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Sự kiện này quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp (DN) công nghệ trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi tập trung vào việc ứng dụng tính toán lượng tử kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn như tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự kiến sẽ có khoảng 20 đội thi xuất sắc đến từ Việt Nam và quốc tế tham gia.

Nghi thức khởi động Cuộc thi Hackathon Quốc tế 2026 tổ chức tại Hà Nội ngày 10-2 vừa qua. Ảnh: ĐVCC

▪ Vì sao Gia Lai lại lựa chọn tham gia tổ chức một sự kiện mang tính chuyên sâu như Hackathon về tính toán lượng tử?

- Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng dựa nhiều vào KHCN, việc chủ động tiếp cận các lĩnh vực tiên tiến là rất cần thiết. Mặc dù tính toán lượng tử là lĩnh vực mới và có tính học thuật cao, nhưng chúng tôi xác định việc tiếp cận sớm sẽ giúp địa phương từng bước nắm bắt xu hướng và chuẩn bị năng lực cho tương lai. Việc phối hợp tổ chức sự kiện cũng là cơ hội để tỉnh mở rộng hợp tác với các tổ chức, DN và chuyên gia quốc tế, từ đó nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương gắn với các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

▪ Trước những vấn đề đặc thù về nông nghiệp, tài nguyên và biến đổi khí hậu của địa phương, cuộc thi có thể hỗ trợ giải quyết như thế nào?

- Điểm đáng chú ý của Hackathon lần này là định hướng rõ ràng vào các bài toán thực tiễn. Các đội thi sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho những lĩnh vực thiết thực như nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, dự báo và ứng phó thiên tai. Thông qua việc kết hợp các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn và tính toán lượng tử, các bài toán địa phương có thể được tiếp cận theo những cách hoàn toàn mới, mang lại hiệu quả cao hơn và hướng tới phát triển bền vững.

▪ Sự kiện này sẽ mở ra những cơ hội nào cho DN, startup và sinh viên của tỉnh?

- Chúng tôi xem đây là một cơ hội rất tốt để cộng đồng DN, startup và đặc biệt là sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp cận với lĩnh vực công nghệ mới. Thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu và quá trình làm việc trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, người tham gia có thể nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như tư duy đổi mới sáng tạo. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

▪ Sau cuộc thi, các ý tưởng tiềm năng sẽ được hỗ trợ như thế nào để có thể phát triển thành sản phẩm thực tế?

- Sau khi kết thúc cuộc thi, tỉnh sẽ lựa chọn 3 đội thi xuất sắc nhất để tiếp tục hỗ trợ phát triển dự án theo hướng ươm tạo và triển khai thực tế. Các nhóm này sẽ được tạo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm máy chủ, phần mềm phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng như không gian làm việc tại địa phương. Mục tiêu là đưa các ý tưởng có tiềm năng vào ứng dụng thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa kết quả cuộc thi với nhu cầu phát triển của địa phương.

▪ Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược dài hạn phát triển KHCN của tỉnh?

- Việc tham gia và tổ chức Cuộc thi Hackathon Quốc tế 2026 là một bước đi cụ thể trong định hướng phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của Gia Lai. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, đồng thời từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược như tính toán lượng tử. Chúng tôi xác định quá trình này cần có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhưng mục tiêu lâu dài là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực công nghệ và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

▪ Xin cảm ơn ông!