Nền tảng gọi xe Việt Nam áp dụng mô hình “0% chiết khấu” cho tài xế

(GLO)- Thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam vừa xuất hiện một mô hình mới khi ứng dụng gọi xe đa dịch vụ iGO được giới thiệu với cam kết không thu chiết khấu doanh thu của tài xế.

Theo đơn vị phát triển, đây là nền tảng do đội ngũ người Việt tự nghiên cứu và xây dựng, hướng tới mục tiêu tối ưu chi phí cho khách hàng, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho đối tác tài xế.

iGO với mô hình "0% chiết khấu" hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đua mới về chính sách thu hút tài xế tại thị trường Việt Nam. Ảnh: VOV

Khác với mô hình phổ biến hiện nay, nơi các nền tảng thường thu một tỷ lệ phần trăm trên mỗi chuyến xe, iGO áp dụng chính sách “0% chiết khấu trọn đời”, cho phép tài xế giữ lại toàn bộ tiền cước sau khi hoàn thành chuyến đi.

Trong bối cảnh nhiều tài xế công nghệ đang chịu áp lực từ mức chiết khấu có thể lên tới khoảng 30% doanh thu mỗi cuốc xe, mô hình này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập cho người lao động.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế “tài xế chủ động báo giá”. Khi khách hàng tạo yêu cầu đặt xe, các tài xế trong khu vực có thể gửi mức giá đề xuất để khách hàng lựa chọn trước khi xác nhận chuyến đi.

Theo doanh nghiệp, hệ thống vẫn thiết lập khung giá tham chiếu dựa trên quãng đường, khu vực và thời điểm nhằm hạn chế tình trạng báo giá bất hợp lý hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

Đại diện nền tảng cho biết khách hàng có thể tiết kiệm tới 30% chi phí di chuyển nhờ cơ chế cạnh tranh giá giữa các tài xế và việc tận dụng các chuyến xe chiều về hoặc xe rỗng.

Ngoài dịch vụ gọi xe ô tô và xe máy, ứng dụng còn tích hợp đặt xe tải vận chuyển hàng hóa và dịch vụ lái hộ, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

Thay vì phụ thuộc vào khoản chiết khấu từ tài xế, nguồn thu của iGO được xây dựng từ quảng cáo, phí ứng dụng, liên kết bán hàng và các dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng. Hệ thống cũng tích hợp tính năng định vị GPS, lưu lịch sử giao dịch và kênh hỗ trợ khách hàng nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn trong quá trình sử dụng.

Theo doanh nghiệp phát triển, ứng dụng được ấp ủ từ đầu năm 2025, đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và hiện có mặt trên cả Android lẫn iOS. Mục tiêu của nền tảng là xây dựng hệ sinh thái vận tải công nghệ minh bạch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông tại Việt Nam.

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