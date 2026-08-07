Giải quyết tình trạng quá tải ứng dụng với nền tảng hội tụ mới của Viettel

(GLO)- Trong đời sống số, chiếc smartphone của mỗi người đang rơi vào tình trạng "quá tải" khi phải cài đặt hàng loạt ứng dụng riêng lẻ. Muốn theo dõi camera an ninh tại nhà phải mở một ứng dụng, kiểm tra hành trình đơn hàng chuyển phát nhanh phải cài một ứng dụng khác.

Rồi lại cần thêm các phần mềm riêng để tra cứu dịch vụ thu phí không dừng, ký số hay quản lý cước di động.

Sự phân mảnh này không chỉ chiếm dụng dung lượng bộ nhớ mà còn tiêu tốn không ít thời gian, công sức ghi nhớ mật khẩu và thao tác của người dùng. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Viettel đã tích hợp toàn bộ dịch vụ của Viettel vào nền tảng Viettel Tammi, biến ứng dụng này thành một điểm chạm duy nhất khám phá trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ Viettel.

Viettel đã tích hợp toàn bộ dịch vụ vào nền tảng Viettel Tammi, biến ứng dụng này thành một điểm chạm duy nhất khám phá trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ Viettel.

Từ sự phân mảnh lộn xộn đến một trải nghiệm liền mạch

Trước đây, hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng của Tập đoàn Viettel được vận hành trên nhiều nền tảng ứng dụng khác nhau. Dù giúp chuyên môn hóa từng dịch vụ, mô hình này cũng có hạn chế khi khách hàng phải chuyển đổi liên tục giữa các icon trên màn hình.

Với sự xuất hiện của MyViettel trên Tammi, tư duy quản lý rời rạc đã chính thức nhường chỗ cho mô hình chăm sóc khách hàng hợp nhất. Khách hàng chỉ cần sử dụng một tài khoản đăng nhập duy nhất để theo dõi và điều khiển toàn bộ các dịch vụ Viettel mà mình đang đứng tên:

Quản lý đa tài khoản, đa dịch vụ tập trung: Từ các thuê bao di động chính chủ, Internet cố định, Truyền hình cho đến Home Camera, chữ ký số MySign... tất cả đều hiển thị trên một giao diện trực quan để khách hàng quản lý tổng thể về dịch vụ và các tài khoản.

Thay thế các ứng dụng vệ tinh: Người dùng có thể xem trực tiếp hình ảnh từ Home Camera mà không cần cài đặt ứng dụng Viettel Home. Thực hiện đăng ký và ký số tức thì mà không cần mở ứng dụng MySign. Đặt chuyến, theo dõi hành trình bưu gửi Viettel Post, thanh toán tiền bằng Viettel Money hay kiểm tra lịch sử qua trạm ePass ngay tại một màn hình duy nhất.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Mỗi khách hàng sẽ có một nhân viên chăm sóc khách hàng đồng hành, hỗ trợ 24/7. Các công nghệ được ứng dụng nhằm cá nhân hóa dịch vụ cho khách hàng đồng thời hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng: hay tắt/bật modem wifi từ xa, báo lỗi dịch vụ cho trợ lý cá nhân...

Đúng như định vị chính thức từ nhà phát triển, Viettel Tammi được xây dựng để trở thành "người bạn đồng hành số" giúp cuộc sống của bạn và gia đình trở nên nhẹ nhàng, hài hòa hơn- tiết kiệm thời gian để dành cho những điều quan trọng nhất.

Một tài khoản, một ứng dụng, một điểm chạm - đó không chỉ là sự thay đổi về mặt giao diện của một ứng dụng, mà là bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm của Viettel.

Bằng việc tích hợp toàn bộ dịch vụ về Viettel Tammi, Viettel không chỉ trả lại sự thảnh thơi, tinh gọn cho chiếc điện thoại của người dùng, mà còn mở ra cánh cửa kết nối liền mạch, an toàn và gắn kết hơn giữa nhà mạng với từng hộ gia đình Việt.

Khách hàng có thể làm gì trên My Viettel của Tammi?

· ✔️ Giao tiếp & Di động: Quản lý toàn bộ các số điện thoại di động chính chủ, tra cứu cước sử dụng và thanh toán cước tập trung.

· ✔️ Viễn thông cố định: Quản lý đường truyền Internet cố định và dịch vụ Truyền hình trên cùng một tài khoản.

· ✔️ Giám sát an ninh: Xem trực tiếp Home Camera mà không cần cài ứng dụng Viettel Home.

· ✔️ Chữ ký số: Đăng ký và thực hiện ký số MySign trực tiếp ngay trên Tammi.

· ✔️ Giao thông thông minh: Tra cứu thông tin ePass (lịch sử qua trạm, tài khoản giao thông...).

· ✔️ Logistics: Đặt đơn và theo dõi hành trình bưu gửi Viettel Post trên cùng một ứng dụng.

· ✔️ Thanh toán tích hợp: Thanh toán cước cho nhiều dịch vụ và nhiều thuê bao cùng lúc chỉ với một lần thao tác.