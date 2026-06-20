Viettel tung nhiều gói dịch vụ hấp dẫn phục vụ khách hàng mùa World Cup

(GLO)- Hòa cùng ngày hội World Cup 2026, Viettel mang đến nhiều gói dịch vụ truyền hình, internet và data di động ưu đãi, đáp ứng nhu cầu giải trí, kết nối và theo dõi đầy đủ 104 trận đấu có bản quyền của khách hàng.

Một trong những gói dịch vụ nổi bật được Viettel giới thiệu là gói truyền hình TV360 với mức phí chỉ 60.000 đồng/tháng, tương đương khoảng 2.000 đồng/ngày. Với chi phí thấp, khách hàng có thể xem trọn vẹn 104 trận đấu World Cup có bản quyền trên nền tảng TV360 mà không phải lo lắng về việc bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn.

Không chỉ phục vụ người hâm mộ bóng đá, TV360 còn mang đến hệ sinh thái giải trí đa dạng với hơn 130 kênh truyền hình trong nước và quốc tế cùng kho phim bom tấn phong phú thuộc nhiều thể loại như hành động, tình cảm, khoa học viễn tưởng, tâm lý xã hội và chương trình thiếu nhi. Đặc biệt, khách hàng được miễn phí dữ liệu di động khi sử dụng ứng dụng TV360 trên mạng Viettel, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí truy cập internet.

Đối với những gia đình có nhu cầu sử dụng internet tốc độ cao kết hợp truyền hình, Viettel đưa ra gói Combo Internet và TV360 với mức giá chỉ từ 215.000 đồng/tháng. Khi đăng ký gói cước này, khách hàng được sử dụng đường truyền internet tốc độ cao lên đến 1 Gbps, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, giải trí trực tuyến và xem các chương trình thể thao chất lượng cao trên nhiều thiết bị cùng lúc.

Ngoài việc sở hữu tốc độ truy cập ổn định, người dùng còn được xem đầy đủ 104 trận đấu World Cup có bản quyền trên TV360, đồng thời tiếp cận hơn 130 kênh truyền hình và kho nội dung giải trí đa dạng. Đây được xem là giải pháp phù hợp cho các hộ gia đình muốn tận hưởng trọn vẹn mùa bóng đá sôi động cùng những trải nghiệm số chất lượng.

Bên cạnh các gói truyền hình và internet, Viettel cũng triển khai nhiều gói dữ liệu di động linh hoạt dành cho khách hàng thường xuyên di chuyển hoặc có nhu cầu sử dụng internet trên điện thoại trong mùa World Cup.

Nổi bật trong nhóm gói ngắn ngày là gói 5G50 kết hợp TV360 với mức cước 50.000 đồng cho chu kỳ sử dụng 5 ngày. Khách hàng được hưởng 30 GB dữ liệu tốc độ cao trong 5 ngày, tương đương 6 GB mỗi ngày. Ngoài ra, gói cước còn tặng 130 phút gọi nội mạng, 150 tin nhắn nội mạng và 20 phút gọi ngoại mạng.

Đáng chú ý, người dùng gói 5G50 còn được xem trọn vẹn 104 trận đấu World Cup trên TV360. Đây là lựa chọn phù hợp đối với những khách hàng muốn trải nghiệm dịch vụ trong thời gian ngắn hoặc theo dõi các trận đấu quan trọng của giải đấu.

Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng internet thường xuyên trong thời gian dài, Viettel giới thiệu các gói dữ liệu theo chu kỳ tháng với mức giá cạnh tranh. Trong đó, gói 5G135 có giá 135.000 đồng/tháng, cung cấp 6 GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày, khách hàng được miễn phí gói TV30 tiêu chuẩn phù hợp với người dùng có nhu cầu truy cập mạng xã hội, đọc tin tức và giải trí tiêu chuẩn.

Cao hơn là gói 5G150 với mức phí 150.000 đồng/tháng, cung cấp tới 8 GB dữ liệu tốc độ cao mỗi ngày, đáp ứng tốt nhu cầu xem video trực tuyến, theo dõi các trận đấu bóng đá, học tập và làm việc từ xa. Với dung lượng lớn, khách hàng có thể yên tâm sử dụng internet suốt cả tháng mà không phải lo ngại về việc phát sinh chi phí ngoài gói. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn phí gói TV360 tiêu chuẩn.

Đại diện Viettel cho biết: Việc triển khai đồng thời các gói truyền hình, internet và dữ liệu di động nhằm mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng hạ tầng mạng, Viettel cũng tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng trên nền tảng TV360 để phục vụ tốt nhất nhu cầu theo dõi World Cup và các nội dung giải trí khác.

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn, chi phí hợp lý và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, các gói cước của Viettel được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận những trận cầu đỉnh cao của World Cup, đồng thời đáp ứng hiệu quả nhu cầu kết nối, giải trí và sử dụng dữ liệu trong thời đại số.