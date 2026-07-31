Hướng dẫn sử dụng Wifi công cộng miễn phí tại chợ Bình Định và An Thái

(GLO)- Ngày 31-7, Tổ Công nghệ số cộng đồng phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) ra quân hướng dẫn người dân và tiểu thương sử dụng dịch vụ Wifi công cộng miễn phí tại chợ Bình Định và chợ An Thái.

Tại các chợ, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp đến từng quầy hàng, lô, sạp để hướng dẫn tiểu thương và người dân cách kết nối, sử dụng mạng Wifi công cộng miễn phí trên điện thoại thông minh. Ảnh: Đ.Y

Theo đó, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng phường Bình Định đến từng quầy hàng, lô, sạp để hướng dẫn tiểu thương và người dân cách kết nối, sử dụng mạng Wifi công cộng miễn phí trên điện thoại thông minh. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích số, phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin, mua bán và sinh hoạt hàng ngày.

Các thành viên còn tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Đ.Y

Bên cạnh đó, các thành viên còn tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả giao dịch, đáp ứng xu hướng thương mại hiện đại. Tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ Wifi công cộng đúng mục đích, bảo đảm an toàn thông tin và chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Hoạt động góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân và tiểu thương, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, thuận tiện, an toàn, đồng thời thúc đẩy thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn phường Bình Định.