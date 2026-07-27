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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn thu hút đông đảo học sinh, sinh viên

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG

(GLO)- Ngày 27-7, Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Hội nghị phổ biến kiến thức, giới thiệu xu hướng phát triển công nghệ lượng tử đến đông đảo học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng do UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) đồng tổ chức.

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Quang cảnh hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng (Vietnam Quantum Roadshow). Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ nhiều viện, trường học trong và ngoài nước đã trình bày một số chuyên đề với nội dung trải rộng từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn của công nghệ lượng tử như: Vai trò nền tảng của các giải Nobel Vật lý lượng tử; thông tin lượng tử khác thông tin cổ điển như thế nào; tính toán cổ điển, xác suất và lượng tử; từ kiến thức liên ngành đến kỹ năng và tư duy đổi mới; cấu trúc nguyên tử và phân tử; cơ học lượng tử: từ lý thuyết cơ bản đến ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu; những thách thức trong phát triển công nghệ lượng tử…

Hội nghị không chỉ mang đến kiến thức nền tảng về công nghệ lượng tử mà còn góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ; đồng thời từng bước xây dựng năng lực nội tại cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ chiến lược này.

Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng là hoạt động mở màn cho chuỗi Vietnam Quantum Roadshow. Đây cũng là hoạt động đánh dấu việc Gia Lai từng bước tham gia chuỗi Vietnam Quantum Roadshow, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

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Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự hội nghị. Ảnh: T.D

Chuỗi Vietnam Quantum Roadshow hướng tới việc phổ biến kiến thức về tính toán lượng tử cho học sinh, sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, được tổ chức luân phiên tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chuỗi Vietnam Quantum Roadshow quy tụ thế mạnh của nhiều đối tác học thuật uy tín gồm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Thiên văn và Viễn thông Lượng tử không gian, cùng các đối tác đã có nhiều kinh nghiệm phổ biến tính toán lượng tử theo chuẩn quốc tế.

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