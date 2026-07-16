Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện quốc tế về công nghệ lượng tử

(GLO)- Từ ngày 23 đến 29-7, Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.

Chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lượng tử và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đón đầu xu hướng công nghệ chiến lược

Trong bối cảnh KHCN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, công nghệ lượng tử được xem là một trong những công nghệ chiến lược bên cạnh AI và công nghệ bán dẫn. Nhiều quốc gia đang đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng lĩnh vực này để tạo lợi thế cạnh tranh trong y tế, tài chính, logistics, năng lượng, an ninh mạng và nghiên cứu vật liệu.

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành là nơi diễn ra nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện quốc tế về công nghệ lượng tử. Ảnh: ĐVCC

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Viện Lượng tử Mở, cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt năm, trong đó có chuỗi sự kiện quốc tế về tính toán lượng tử từ ngày 23 đến 29-7.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN, chuỗi sự kiện không chỉ giới thiệu xu hướng công nghệ mới mà còn kết nối các nhà khoa học, DN, trường đại học và cộng đồng đổi mới sáng tạo; tạo cơ hội để Gia Lai tiếp cận tri thức, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 gồm 4 hợp phần: KHCN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và GD-ĐT. Các hoạt động tập trung thúc đẩy ứng dụng điện toán lượng tử, AI và học máy vào nông nghiệp thông minh, logistics, quản lý tài nguyên, dự báo thiên tai, năng lượng và an toàn dữ liệu.

ICISE là hạt nhân của hợp phần khoa học, tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo và trường học chuyên đề về vật lý lượng tử, kết nối cộng đồng nghiên cứu trong nước, quốc tế và góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao.

TS Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE - cho biết: Việc đồng hành cùng Năm Lượng tử Gia Lai 2026 là cơ hội để tăng cường kết nối giữa khoa học cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các hoạt động khoa học quốc tế cũng góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người trẻ yêu thích nghiên cứu khoa học.

Mở rộng không gian đổi mới sáng tạo

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026), kết nối các nhóm nghiên cứu, kỹ sư, sinh viên, DN công nghệ và chuyên gia quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử phục vụ phát triển bền vững.

Các hoạt động khoa học quốc tế góp phần lan tỏa tri thức khoa học đến cộng đồng. Trong ảnh: Đại biểu tham dự Diễn đàn Pháp ngữ tại ICISE, diễn ra từ ngày 28 đến 29-5. Ảnh: H.Đ

Vòng chung kết Quantathon Gia Lai 2026 quy tụ 100 thí sinh đến từ 6 quốc gia. Bên cạnh phần thi chuyên môn, các đội còn có cơ hội trao đổi với chuyên gia, kết nối DN và nhà đầu tư để phát triển các ý tưởng có tiềm năng ứng dụng.

Song hành với Quantathon là nhiều hoạt động như Triển lãm Công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, Hội nghị Gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng, Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử và các phiên kết nối giữa startup, nhóm nghiên cứu với DN, nhà đầu tư… Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và DN chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác và thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử.

VNQuantum đồng hành với Gia Lai trong triển khai Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với vai trò tư vấn KHCN, kết nối địa phương với cộng đồng nghiên cứu lượng tử trong và ngoài nước.

PGS.TS Nguyễn Lương Quang - chuyên gia đại diện VNQuantum - cho biết: VNQuantum sẽ hỗ trợ xây dựng nội dung chuyên môn, định hướng các hoạt động phù hợp với điều kiện và thế mạnh của Gia Lai, đồng thời huy động các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tham gia chương trình.

Thông qua đó, VNQuantum kỳ vọng góp phần giúp Gia Lai tiếp cận công nghệ lượng tử theo hướng bài bản, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và từng bước hình thành năng lực nội tại về KHCN lượng tử.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Năm Lượng tử Gia Lai 2026 còn triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các dự án tiềm năng với chuyên gia, DN và quỹ đầu tư. Đồng thời, chương trình chú trọng phổ biến kiến thức, phát triển các hoạt động đào tạo nhằm từng bước hình thành nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghệ lượng tử và các công nghệ chiến lược.

Thông qua chuỗi sự kiện quốc tế và Quantathon Gia Lai 2026, Gia Lai kỳ vọng mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học, DN và chuyên gia trong nước, quốc tế; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lượng tử phục vụ phát triển KT-XH.