Gia Lai khởi động chuỗi sự kiện năm Lượng tử, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Họp báo với sự tham dự của đại diện các đơn vị đồng hành, sở, ngành và cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ban tổ chức, Năm Lượng tử Gia Lai 2026 do UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Viện Lượng tử mở (OQI/CERN), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng nhiều Viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong, ngoài nước triển khai.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hồ Điểm

Hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết nối nguồn lực khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử; tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh



Năm Lượng tử Gia Lai 2026 gồm 4 hợp phần: Khoa học; Công nghệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Giáo dục - Đào tạo. Trong đó, chuỗi sự kiện quốc tế và Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026) là điểm nhấn, quy tụ 26 đội thi với khoảng 100 thí sinh cùng hơn 50 chuyên gia, nhà khoa học, cố vấn và giám khảo trong nước, quốc tế.

Chuỗi sự kiện còn có Hội nghị quốc tế về Lượng tử và Bán dẫn dành cho công chúng (Vietnam Quantum Roadshow), triển lãm Công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, hội nghị Gặp gỡ Điều phối viên Lượng tử Đông Nam Á mở rộng và Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử.

Đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức và những điểm mới của Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: Hồ Điểm

Tại họp báo, đại diện NIC cho biết sẽ đồng hành cùng Gia Lai trong kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Đại diện VNQuantum và ICISE cũng khẳng định sẽ hỗ trợ xây dựng nội dung chuyên môn, kết nối mạng lưới chuyên gia, tổ chức các hoạt động khoa học quốc tế và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung, công tác tổ chức và những điểm mới của Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đại diện các sở, ngành và đơn vị phối hợp đã trực tiếp trao đổi, làm rõ các nội dung được quan tâm.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, Gia Lai xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Việc tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 thể hiện quyết tâm của tỉnh trong cụ thể hóa chủ trương phát triển các công nghệ chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực KHCN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển địa phương.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Năm Lượng tử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng chuỗi sự kiện sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa ý nghĩa của Năm Lượng tử Gia Lai 2026; góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến của KHCN, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.