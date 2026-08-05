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Gia Lai thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược

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(GLO)- Chiều 5-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và các trường đại học trên địa bàn tỉnh về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, an toàn và an ninh mạng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Đ

Theo báo cáo, đến nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh hơn 800 sinh viên thuộc các ngành công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng. Trong đó, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 240 sinh viên; Trường Đại học Quang Trung 22 sinh viên; Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Quy Nhơn 222 sinh viên; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Quy Nhơn 285 sinh viên; Trường Cao đẳng FPT Polytechnic 40 sinh viên. Năm học 2026 - 2027, 5 cơ sở đào tạo này đặt mục tiêu tuyển sinh khoảng 770 sinh viên.

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Lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn nêu một số khó khăn trong việc triển khai đề án. Ảnh: H.Đ

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Quy Nhơn cũng nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai đề án như chính sách vay vốn ưu đãi chưa áp dụng đối với 42 sinh viên ngoài tỉnh; cơ chế giải ngân vốn vay còn bất cập; phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung chưa được phê duyệt đầu tư; chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia chất lượng cao chưa được ban hành…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm để đưa KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn và an ninh mạng của tỉnh Gia Lai, nỗ lực đào tạo hơn 7.000 kỹ sư, cử nhân và chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI, công nghệ lượng tử, an toàn và an ninh mạng.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Đ

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng đào tạo, bảo đảm đào tạo thực chất, gắn với nhu cầu DN và thị trường lao động; các sở, ngành phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả.

Đối với kiến nghị về vay vốn học tập, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng CSXH tỉnh nghiên cứu phương án phù hợp, tạo điều kiện để sinh viên trong và ngoài tỉnh được vay vốn đóng học phí với lãi suất ưu đãi.

Đối với đề xuất đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung đặt tại Trường Đại học Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường chủ động phối hợp với các sở, ngành khẩn trương thực hiện để sớm triển khai, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

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