Ðẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá trong giai đoạn 2025-2030, Gia Lai tập trung đào tạo nhân lực các ngành trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ thông tin.

Trường Ðại học Quy Nhơn và hệ sinh thái nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) giữ vai trò nòng cốt.

Trường ĐH Quy Nhơn giữ vai trò đào tạo nhân lực

Gia Lai đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với định hướng lấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12-5-2025 của UBND tỉnh, Trường ĐH Quy Nhơn được giao chủ trì triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu đào tạo khoảng 7.500 kỹ sư, cử nhân và chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Trường Đại học Quy Nhơn giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của tỉnh. Ảnh: H.Đ

Hiện nhà trường có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đào tạo, trường còn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương.

Đến nay, Trường ĐH Quy Nhơn đang đào tạo khoảng 860 sinh viên thuộc các ngành công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; đồng thời hình thành 6 nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực dược liệu, vật liệu và linh kiện bán dẫn tiên tiến, tối ưu và điều khiển, giải tích ma trận, trường điện từ, điện - điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và từng bước phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Năm 2026, Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục mở rộng tuyển sinh các ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin (An toàn, an ninh mạng), Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch), Vật lý kỹ thuật (Công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch)...

Đồng thời, chương trình đào tạo được cập nhật theo hướng tăng thời lượng thực hành, tích hợp kỹ năng số và mở rộng hợp tác với DN, giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học.

Cùng với đó, tỉnh đang đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung đặt tại Trường ĐH Quy Nhơn, phục vụ đào tạo và nghiên cứu về thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử bán dẫn, góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN: Trong bối cảnh KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trường ĐH Quy Nhơn không chỉ cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ trọng điểm mà còn là đối tác quan trọng trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương. Đây là nền tảng để Gia Lai từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong thời gian tới.

Đào tạo gắn với doanh nghiệp

Không chỉ chú trọng đào tạo, Gia Lai đang từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, DN và các tổ chức nghiên cứu. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Đồng hành cùng Trường ĐH Quy Nhơn, nhiều DN công nghệ như TMA Solutions và FPT Software Quy Nhơn đã tham gia góp ý chương trình đào tạo, tổ chức các chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ mới; đồng thời tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Đại diện FPT Software Quy Nhơn trao hỗ trợ học bổng và đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: H.Đ

Riêng FPT Software Quy Nhơn đang triển khai chương trình đào tạo công nghệ kết hợp tiếng Nhật với mức hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng/sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ, có cơ hội làm việc tại DN; những học viên có thành tích xuất sắc còn có thể được cử làm việc ở nước ngoài.

Ông Vũ Văn Đông - Giám đốc FPT Software Quy Nhơn - cho biết: DN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường ĐH Quy Nhơn trong xây dựng chương trình đào tạo, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho sinh viên. Theo ông, việc giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới ngay từ khi còn trên ghế giảng đường sẽ góp phần nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của DN sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh sự đồng hành của DN, Trung tâm ICISE tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tri thức quốc tế. Thông qua các hội nghị, diễn đàn khoa học quy mô lớn, ICISE tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu tiếp cận những thành tựu khoa học mới, mở rộng hợp tác nghiên cứu.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, thời gian tới Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, DN và cơ quan quản lý để từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

“Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà cần sự chung tay của cả hệ thống. Khi hình thành được chuỗi liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và DN, Gia Lai sẽ có nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” - ông Hà nhấn mạnh.