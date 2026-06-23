Thủ tướng chủ trì phiên họp về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 23-6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VOV

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự phiên họp còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết: Nội dung trọng tâm của phiên họp là thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và công nghệ chiến lược, hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Theo Thủ tướng, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng quan trọng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Cùng với đó là việc hoàn thiện và vận hành hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trọng Lợi

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm.

Đồng thời, các địa phương cần xác định rõ các bài toán phát triển trọng tâm gắn với tiềm năng, lợi thế đặc thù để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược phù hợp, tránh đầu tư dàn trải.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tăng cường các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn tới.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: hình thành mạng lưới chuyển giao công nghệ quốc gia; phát triển hệ sinh thái công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo; ứng dụng vật liệu xây dựng xanh; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số du lịch quốc gia; phát triển nền tảng dữ liệu và công nghệ số phục vụ nông nghiệp chính xác, nông nghiệp tuần hoàn; xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, sản xuất thuốc và vắc xin công nghệ cao.

Các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Các địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển các sản phẩm công nghệ đặc trưng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ sinh học trong các lĩnh vực du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ.