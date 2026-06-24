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Nghị quyết số 57

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Phường Pleiku triển khai phương án xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Ngày 23-6, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai phương án xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo báo cáo của UBND phường, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang hiện đã phủ trên 95% hộ gia đình; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 98,6%; thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 97,9%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

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Phường Pleiku triển khai phương án xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành. Trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh mô hình “phòng họp không giấy”, từng bước thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, xem đây là yếu tố quan trọng bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của mô hình.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng yêu cầu các phòng, đơn vị chủ động rà soát nhiệm vụ, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, gắn trách nhiệm với từng nội dung công việc. Đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt trong thực hiện chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng phường Pleiku trở thành địa phương tiên phong trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số ở cấp cơ sở.

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