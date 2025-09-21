Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Xã đảo Nhơn Châu có tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt

MAI LÂM
(GLO)- UBND xã Nhơn Châu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Quy Nhơn Bình Định (trực thuộc Agribank - Chi nhánh Bình Định) vừa phối hợp tổ chức ra mắt mô hình “Tuyến đường thanh toán 4.0”.

gen-h-xa-dao-nhon-chau-3.jpg
Cán bộ, nhân viên Agribank - Chi nhánh Quy Nhơn Bình Định hướng dẫn người dân mở tài khoản thanh toán và sử dụng mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: ĐVCC

Để thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh toán 4.0”, Agribank - Chi nhánh Quy Nhơn Bình Định đã cấp mã QR miễn phí cho các hộ kinh doanh trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu. Đồng thời, hướng dẫn bà con mở tài khoản thanh toán và sử dụng mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt. Đơn vị cũng tặng loa thần tài (loa thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng) cho 10 hộ kinh doanh.

xa-dao-nhon-chau-2-6367.jpg
Tặng loa thần tài cho các hộ kinh doanh. Ảnh: ĐVCC

Việc hình thành “Tuyến đường thanh toán 4.0” tại xã đảo Nhơn Châu mang nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp bà con kinh doanh an toàn, hạn chế rủi ro khi giữ tiền mặt. Đồng thời, đem lại sự tiện lợi cho du khách khi đến tham quan, mua sắm tại đảo Cù Lao Xanh. Qua đó, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, hiện đại.

Đại diện Agribank - Chi nhánh Quy Nhơn Bình Định cho biết: Ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, vừa hỗ trợ về dịch vụ ngân hàng số, vừa tạo điều kiện thuận lợi trong vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân xã đảo.

xa-dao-nhon-chau-1-7109.jpg

Nhân dịp này, Agribank cũng tặng Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản xã Nhơn Châu 5 triệu đồng.

