Xây dựng Nhơn Châu thành điểm đến độc đáo

(GLO)- Đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của xã đảo Nhơn Châu, được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra vào ngày 7-8.

Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Châu, cho hay nhiệm kỳ 2020 - 2025 xã thực hiện đạt và vượt toàn bộ 36/36 chỉ tiêu Nghị quyết.

* Trong thành công đó, đâu là dấu ấn nổi bật của Nhơn Châu, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Châu. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 63,2 triệu đồng/năm, gấp 1,6 lần so với năm 2020. Ngành kinh tế chủ lực là khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực với sản lượng 2.580 tấn, vượt 14,26% chỉ tiêu. Đặc biệt, du lịch - dịch vụ tăng trưởng đột phá, tổng lượng khách trong 5 năm qua đạt hơn 52.000 lượt, tăng gấp 3 lần năm 2020, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy sinh kế cho người dân. Cơ sở hạ tầng được tỉnh và TP Quy Nhơn (trước đây) quan tâm đầu tư làm thay đổi rõ rệt diện mạo xã đảo. 15/15 công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, tổng vốn đầu tư hơn 62 tỷ đồng. Hệ thống giao thông liên thôn dài 15,3 km được bê tông hóa 100%. Cuối năm 2024, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đặc biệt Nhơn Châu xóa hết hộ nghèo. Cùng với phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao…

* Nhơn Châu là xã đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển…

Nhận thức rõ vị trí chiến lược của xã đảo, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh. Nhơn Châu đã cụ thể hóa định hướng quy hoạch của tỉnh bằng nhiều chương trình hành động, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và du lịch. Xã đã triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch chung 1/5.000 đến năm 2035 và các quy hoạch chi tiết 1/500 cho các không gian, điểm du lịch trọng điểm như Bãi Trước, Giếng Tiên, Bãi Nam. Đồng thời, vận động được 25 hộ gia đình đầu tư cơ sở lưu trú, 6 hộ đầu tư ca nô vừa phục vụ khách du lịch vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường làm nền tảng cho du lịch bền vững thông qua các mô hình như thu gom rác thải nhựa từ tàu cá vào bờ, đưa vào vận hành lò đốt rác thải, xây dựng đề án “đảo Cù lao Xanh nói không với sử dụng túi ny lông và rác thải nhựa”.

Xây dựng Nhơn Châu thành điểm đến du lịch biển đảo độc đáo, bền vững là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới của xã đảo. Ảnh: Dũng Nhân

* Đây cũng là nền tảng để Nhơn Châu đặt mục tiêu phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030?

Đại hội lần này xã Nhơn Châu xác định phương hướng tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động mọi nguồn lực xây dựng Nhơn Châu phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Xã Nhơn Châu đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,1%, trong đó dịch vụ tăng 10,4%; hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì 100% dân số tham gia BHYT; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ cận nghèo… Trong xây dựng Đảng, hằng năm trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

* Để tạo sức bật phát triển, Đảng bộ xã Nhơn Châu xác định những khâu đột phá nào?

Chúng tôi tập trung vào 4 khâu đột phá. Đó là, đổi mới mô hình quản trị, chuyển từ quản lý hành chính sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, DN. Xây dựng chính quyền số, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Ứng dụng mạnh mẽ KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cho các ngành kinh tế theo định hướng thương mại, dịch vụ, du lịch và cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đặc biệt, tạo đột phá trong đầu tư xây dựng Nhơn Châu trở thành điểm đến du lịch biển đảo độc đáo, thân thiện và bền vững - nơi người dân vừa là chủ thể hưởng lợi, vừa là người gìn giữ di sản và môi trường.

Khách du lịch trải nghiệm tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Dũng Nhân

* Để hoàn thành mục tiêu trên, Nhơn Châu sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Thứ nhất, về kinh tế, xã khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững. Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; đảm bảo môi trường.Thứ ba, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2027. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh. Thứ năm, cũng là nhiệm vụ then chốt, quyết định nhất là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

* Xin cảm ơn ông!