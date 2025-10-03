Gửi trọn niềm tin đến Đại hội

(GLO)- Từ miền núi đại ngàn đến đô thị ven biển, từ già làng nơi biên giới đến doanh nhân phố thị, từ chức sắc tôn giáo đến cán bộ, đoàn viên thanh niên… tất cả đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Trần Dung

* Ông KSOR PHƯỚC - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X, XI; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ĐBQH các khóa X, XI, XII, XIII; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ): Xây dựng chiến lược phát triển hoàn chỉnh cho giai đoạn mới Đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử khi diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao. Do đó, nhân dân kỳ vọng rất nhiều vào Đại hội. Đại hội phải đánh giá, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh cả khách quan và chủ quan của tỉnh nhà, xây dựng được chiến lược phát triển KT-XH ổn định, bền vững, giữ vững an ninh - quốc phòng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội phải xây dựng cho được chiến lược phát triển chung hoàn chỉnh, kết nối được với chiến lược phát triển của cả nước và với các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng nói riêng. Điều này rất quan trọng! Để thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng này, các đồng chí trong Ban Chấp hành phải làm tốt công tác đại đoàn kết, thống nhất toàn Đảng. Tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ phải bám sát thực tiễn, dám nhìn thẳng sự thật, năng động, sáng tạo, có ý chí tự lực tự cường, biết lắng nghe nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Trong công vụ phải tận tụy, liêm chính, minh bạch; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với những vấn đề cấp thiết trước mắt, đề nghị Đại hội quan tâm và làm cho được. Đó là việc xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập sao cho hợp lý, tránh lãng phí; giải quyết, hỗ trợ kịp thời cho những cán bộ bị ảnh hưởng bởi việc sáp nhập, chuyển địa bàn làm việc. Đặc biệt, rà soát, điều chỉnh ngay các loại giấy tờ, văn bản có tính pháp lý liên quan đến quyền của công dân, đây là việc phải làm ngay.

*Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Canh Vinh: Khơi thông tiềm lực, tạo động lực phát triển Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Canh Vinh đều tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ có nhiều đổi mới với quyết sách mang tính đột phá, khơi thông tiềm lực, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Đại hội xác định 4 khâu đột phá phù hợp với đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xem đây là “đòn bẩy” để Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế mới trên tất cả lĩnh vực, từ phát triển KT-XH đến nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, chúng tôi tin tưởng tỉnh sẽ cụ thể hóa, triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã đề ra, đó là: Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Những nghị quyết này không chỉ mở ra nền tảng vững chắc cho cải cách hành chính, mà còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy ứng dụng KHCN vào mọi lĩnh vực phát triển, đặc biệt là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN của chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, chuyển đổi số ở nông thôn; tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm củng cố khối đại đoàn kết, tạo động lực phát triển toàn diện, bền vững.

*Đồng chí PHẠM HỒNG HIỆP - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai: Xung kích, sáng tạo, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đang đứng trước những thời cơ mới, đồng thời đối diện không ít khó khăn và thách thức. Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra nghị quyết vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, phát huy tối đa lợi thế nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, biển - đảo, logistics, du lịch và văn hóa đặc trưng của tỉnh. Đại hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ liên quan đến việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực trẻ. Bởi lẽ, thanh niên chính là lực lượng xung kích, là chủ nhân tương lai, là những người sẽ trực tiếp biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hiện thực sinh động trong đời sống. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ truyền đi thông điệp về khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh; đồng thời tạo động lực, niềm tin và khí thế mới để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là lớp người trẻ Gia Lai tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh. Thế hệ trẻ có sức khỏe, tri thức, khát vọng và sự sáng tạo, có thể đảm nhận vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực then chốt. Cụ thể, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên chính là những người nhạy bén, có khả năng tiếp cận nhanh chóng, làm chủ KHCN. Không chỉ vậy, với khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên còn là những người tiên phong tạo ra giá trị mới, mô hình kinh tế mới, đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Gia Lai cũng có trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú của các dân tộc anh em; góp phần quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết. Tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, bồi dưỡng lớp người trẻ vừa có tri thức, vừa có khát vọng cống hiến. Niềm tin được đặt vào tuổi trẻ Gia Lai: Tiên phong, xung kích, sáng tạo, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội đề ra.

*Thượng tọa THÍCH NHUẬN TRÍ - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Tiếp tục tạo điều kiện để Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, quê hương Hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã cùng dân tộc trải qua bao thăng trầm của lịch sử, gắn bó máu thịt với đời sống, tín ngưỡng, văn hóa của nhân dân. Chúng tôi tự hào Phật giáo đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, nhất là văn hóa, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, cùng nhân dân xây dựng cuộc sống yên vui, đất nước ngày càng giàu mạnh. Phật giáo luôn lấy tôn chỉ “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” làm kim chỉ nam. Đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ, Phật giáo đã làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, đồng thời tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Chính tinh thần hòa nhập, đồng hành ấy giúp Phật giáo trở thành điểm tựa tâm linh và cũng là thành viên tin cậy trong khối đại đoàn kết dân tộc. Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp quan tâm, tạo điều kiện để Phật giáo trên địa bàn tỉnh được phát triển, gắn bó và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự đi lên của quê hương. Hiện nay, vẫn còn hơn 150 ngôi chùa trong tỉnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này phần nào gây khó khăn cho hoạt động tu học và sinh hoạt tôn giáo. Chúng tôi cũng rất mong các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, để các ngôi chùa sớm ổn định pháp lý, trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng chính danh, góp phần định hướng tâm linh và xây dựng đời sống tinh thần cho nhân dân. Ngoài ra, ở nhiều xã miền núi, bà con Phật tử còn thiếu nơi sinh hoạt tôn giáo, chưa có chùa để gửi gắm niềm tin và xây dựng tâm thức thiện lành. Chúng tôi mong tỉnh tạo điều kiện để từng bước có nơi sinh hoạt phù hợp, giúp đồng bào miền núi thêm gắn kết, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trước một nhiệm kỳ mới, chúng tôi kỳ vọng tỉnh nhà tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đem lại những điều kiện thuận duyên, tốt đẹp hơn cho nhân dân và cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

*Ông TRẦN VĂN THỊNH, Tổng Giám Đốc Toyota Gia Lai (phường Hội Phú): Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng bộ máy tinh gọn, kiến tạo phát triển Công ty TNHH Toyota Gia Lai là DN tư nhân được thành lập vào năm 2014. Quá trình phát triển của DN, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Trong những năm qua, Toyota Gia Lai đã gặt hái nhiều thành công, trở thành “Đại lý tốt nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đại lý điển hình toàn quốc”. Phải khẳng định rằng, sự thành công của DN luôn gắn liền với môi trường ổn định, chính sách thông thoáng mà chính quyền tạo ra. Với phương châm Đại hội lần này: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chúng tôi kỳ vọng tỉnh Gia Lai (mới) sẽ tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, kiến tạo phát triển, đồng hành cùng DN. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông… cho khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Đồng thời, chú trọng, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cộng đồng DN nhỏ và vừa phát triển, hội nhập, cạnh tranh trong bối cảnh mới để cùng bắt nhịp với sự phát triển của cả nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

* Già làng RƠMAH BLỚT, làng Klăh 1 (xã Ia Hrung): Đồng bào mong muốn thay đổi tư duy sản xuất Từ thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, điều chúng tôi đánh giá cao là lãnh đạo ở cơ sở rất quan tâm, sâu sát, đến từng thôn, làng để nắm bắt tình hình thực tế đời sống vật chất và tinh thần của bà con. Hiện, làng Klăh 1 có 150 hộ dân, trong đó đến 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà con chúng tôi mong muốn lãnh đạo từ tỉnh đến xã, thôn, làng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đồng bào, có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để phát triển KT-XH, hạ tầng giao thông đầu tư bài bản hơn… Đặc biệt, quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong chuyển giao KHKT, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

* Ông ĐINH YÔL, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (cũ): Sẽ định hình chặng đường phát triển mới của tỉnh Những ngày này, không khí ở các khu dân cư thật rộn ràng. Đi trên những con đường sạch đẹp, nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay, những khẩu hiệu, băng rôn rực rỡ treo khắp nơi, tôi cảm nhận rõ niềm hân hoan của bà con đang một lòng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Dù đã nghỉ hưu, không còn trực tiếp công tác, nhưng tôi thấy mình như được sống lại những ngày sôi nổi của một thời đồng hành cùng nhân dân. Trong từng buổi sinh hoạt cộng đồng, bà con tại các làng ở xã Vĩnh Sơn nói rất nhiều đến niềm tin, sự kỳ vọng vào Đại hội - sự kiện chính trị lớn sẽ định hình chặng đường phát triển của tỉnh 5 năm tới. Người dân chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh trong nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều chính sách thiết thực nhằm xây dựng vùng nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc: Hạ tầng giao thông được mở rộng và liên kết với các vùng; trường lớp khang trang, bệnh viện, trạm y tế được đầu tư đầy đủ, hiện đại; đồng bào được hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, phát triển kinh tế rừng, tạo việc làm ổn định cho con em… Tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ phát huy trí tuệ, chọn ra đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, đủ tầm, đủ năng lực để lãnh đạo. Nhìn không khí vui tươi từ các thôn, làng đến khu phố, tôi càng tin tưởng rằng, Gia Lai sẽ bước vào một thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với khát vọng của toàn dân.

* Ông DIỆP BẢO TRUNG, Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl: Hồ hởi, phấn khởi đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sự giao thoa giữa rừng và biển tạo tiền đề để Gia Lai bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… càng khiến người dân hồ hởi, phấn khởi đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không chỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực để chào mừng sự kiện quan trọng này. Nội dung hình thức tuyên truyền được thực hiện phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, như lồng ghép tại các hội nghị, pa nô, phương tiện thông tin đại chúng, Zalo, Facebook... Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội, xã Ia Krêl đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, phát triển DN, đầu tư huy động các nguồn lực phát triển KT-XH; tăng cường giữ vững ANTT, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Cùng với đó, xã lựa chọn các công trình để gắn biển chào mừng Đại hội. Đến nay nhiều công trình đã được khởi công, một số công trình đã chuẩn bị hoàn thành để tổ chức gắn biển chào mừng. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

* Ông RMAH THER, Bí thư kiêm Trưởng thôn, làng Pong, xã Ia Dơk: Mong cán bộ các cấp tiếp tục gần dân hơn Đời sống đồng bào chúng tôi ở làng Pong những năm gần đây đã đổi thay rõ rệt. Trước đây, bà con quanh năm lo cái ăn, cái mặc, nhưng nhờ những chính sách hỗ trợ đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhiều hộ đã biết chủ động làm ăn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thoát nghèo bền vững, thậm chí có hộ vươn lên khá, giàu. Đường làng, ngõ xóm khang trang hơn, con em chúng tôi có điều kiện đến trường đầy đủ, y tế, an sinh xã hội cũng được quan tâm nhiều hơn. Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, chúng tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đảng. Bà con mong Đại hội lần này sẽ có những quyết sách quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, để bà con thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất, nâng cao đời sống. Cùng với đó, chúng tôi mong cán bộ các cấp tiếp tục gần dân hơn, thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như hướng dẫn cụ thể các thủ tục chính sách, giúp bà con dễ hiểu, dễ làm. Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ mở ra những bước phát triển bền vững, tạo cơ hội để đồng bào tiếp tục vươn lên, xây dựng cộng đồng đoàn kết, góp phần đưa quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

* Bà ĐINH THỊ TỚI, người dân thôn 2, xã Vạn Đức: Đâu đâu cũng thấy khởi sắc Những năm qua, đời sống của nông dân chúng tôi đã đổi thay rõ rệt. Các công trình thủy lợi được Nhà nước đầu tư nên đồng ruộng đủ nước tưới tiêu, bà con không còn lo cảnh mất mùa như trước. Các giống cây trồng mới được đưa vào sản xuất cho năng suất cao, giá nông sản dần ổn định, có đầu ra nên ai cũng yên tâm lao động sản xuất. Nhìn quanh thôn, các con đường đều được bê tông hóa dẫn đến những cánh đồng lúa, cây ăn quả xanh tốt, đâu đâu cũng thấy sự khởi sắc và niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, chúng tôi tin rằng Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển nông nghiệp, có thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực để nông dân áp dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng thị trường tiêu thụ, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Chúng tôi cũng mong tiếng nói của người nông dân, của cơ sở được lắng nghe, tổng hợp để đưa vào các nghị quyết, chương trình hành động, nhằm sát thực tế hơn và đem lại hiệu quả lâu dài. Niềm tin ấy tiếp thêm động lực để mỗi người nông dân không chỉ chăm lo lao động sản xuất, mà còn đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.

* Ông KSOR RY, người có uy tín buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Hiao: Người dân tích cực bày tỏ niềm tin vào Đảng Đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền nên chúng tôi hiểu được vai trò quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Không chỉ bản thân tôi, người dân trong buôn cũng tích cực hưởng ứng treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Cùng với đó, người dân tích cực bày tỏ niềm tin vào Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng cách thi đua lao động, sản xuất lập thành tích cao nhất. Bản thân tôi là người có uy tín của buôn nên hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình. Tôi tích cực tuyên truyền vận động người dân trong buôn không nghe theo lời kẻ xấu, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, lừa phỉnh của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người dân cần cảnh giác và báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khi có kẻ xấu vào địa bàn. Nhân dân phải đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, cùng nhau đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất để có cuộc sống tốt hơn.