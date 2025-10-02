Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 147.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khoảng thời gian sinh sống và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Bình Định (cũ) nói riêng và tỉnh Gia Lai (mới) nói chung.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc sinh thành của Người.