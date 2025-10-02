Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Dự phiên trù bị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương.

tu.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-chủ trì phiên trù bị. Ảnh: Đức Thụy

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự phiên trù bị Đại hội còn có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; cùng 450 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 147.000 đảng viên của 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

trunguong.jpg
Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 18 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đồng thời, phiên trù bị cũng đã thông qua chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; thông qua quy chế làm việc, nội quy của Đại hội.

bq.jpg
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua danh sách tổ đại biểu (gồm 9 tổ), địa điểm họp tổ và phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ để thực hiện thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội.

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Phiên trù bị được tiến hành trong không khí đoàn kết, thống nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho phiên khai mạc và toàn bộ chương trình Đại hội.

bieuquyst.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc phiên chính thức.
﻿Ảnh: Đức Thụy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, kế thừa những thành quả đã đạt được, truyền thống cách mạng vẻ vang và với tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới, Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 3-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh chịu thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để góp phần giúp các tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả, trước đó, Gia Lai cũng đã trích ngân sách hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 10.

quyen-gop-bao-lut.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham gia quyên góp ủng hộ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Hồng Phúc
