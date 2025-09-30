Dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện nhà thầu, đơn vị tư vấn, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành. Ảnh: Thảo Khuy

Dự án có chiều dài 3,53 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h; nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 17,5 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình khởi công tháng 12-2022, sau gần 3 năm thi công đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tuyến đường mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối trục giao thông Đông - Tây, liên thông với tuyến đường ven biển, góp phần giảm tải áp lực giao thông qua trung tâm xã Đề Gi, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Công trình cũng mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương và toàn tỉnh.

Nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn Núi Ghềnh-ĐT.639. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường tránh ĐT.633 là một dấu mốc quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn cho người dân, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực Đề Gi nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thảo Khuy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tuyến đường sẽ giúp tăng cường kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực đô thị, dịch vụ, du lịch ở khu vực ven biển. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công, cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để tuyến đường phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh tham quan tuyến đường tránh ĐT.633 sau lễ khánh thành. Ảnh: Quang Tấn

Việc khánh thành tuyến đường không chỉ đánh dấu sự hoàn thiện một dự án giao thông trọng điểm, mà còn là biểu tượng cho ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.