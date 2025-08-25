Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Tổ liên ngành của tỉnh Gia Lai vừa tiến hành rà soát các mỏ vật liệu xây dựng dự kiến cấp phép khai thác phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát cho thấy, các điểm mỏ vật liệu có tổng trữ lượng đảm bảo nhu cầu thi công các dự án, công trình.

Cần khối lượng lớn vật liệu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn tỉnh đang và sẽ triển khai nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm như: dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; dự án đường cất, hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Trong đó, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km; nhu cầu vật liệu xây dựng (VLXD) hơn 20,5 triệu m3 đất đắp, hơn 3,7 triệu m3 cát và hơn 3,3 triệu m3 đá.

Một điểm mỏ cát trên sông Côn, thuộc địa bàn xã Tây Sơn. Ảnh: V.L

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tổng nhu cầu đất san lấp để thi công các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (đoạn qua địa bàn tỉnh) hơn 1,9 triệu m3.

Còn dự án đường cất, hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát có tổng nhu cầu đất san lấp 4,2 triệu m3 (riêng cát và đá xây dựng sử dụng mỏ thương mại nên không đề nghị cấp mỏ).

Ông Trương Bá Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Việc chuẩn bị nguồn VLXD gồm đất san lấp, cát, đá phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm là rất quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu, không gây gián đoạn quá trình thi công. Trong tháng 7 và tháng 8-2025, Tổ liên ngành của tỉnh cùng chính quyền các địa phương đã rà soát các mỏ VLXD dự kiến cấp phép phục vụ thi công các công trình, dự án.

Kết quả rà soát cho thấy, nguồn VLXD đảm bảo phục vụ thi công các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Tổ liên ngành khảo sát thực tế và chọn được 16 điểm mỏ đất với tổng trữ lượng dự báo khoảng 23,88 triệu m3.

Về mỏ cát, Tổ liên ngành khảo sát thực tế tại 9 điểm mỏ với tổng trữ lượng dự báo hơn 3,88 triệu m3; ngoài ra, dự kiến nạo vét đập dâng Văn Phong và Phú Phong sẽ có thêm khoảng 1,5 triệu m3. Riêng mỏ đá sẽ sử dụng 4 điểm mỏ đã cấp phép, đang khai thác với tổng trữ lượng 2,55 triệu m3 và khảo sát 8 điểm mỏ khác.

Ngoài ra, sử dụng một số mỏ tại khu vực núi Sơn Triều (thuộc phường An Nhơn Nam và xã Tuy Phước) đã được Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá đủ điều kiện. Tận dụng đá đào hầm và các mỏ đá đủ tiêu chuẩn thuộc xã Phù Mỹ Nam đã sử dụng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đảm bảo nhu cầu

Đến nay, Tổ liên ngành đã hoàn thiện hồ sơ đánh giá trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 2 điểm mỏ đất, tổng trữ lượng 6 triệu m3 để phục vụ nhu cầu đất san lấp cho dự án đường cất, hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngoài ra, dự án còn sử dụng 150 nghìn m3 đất dỡ tải từ dự án ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và tận dụng nguồn đất trong quá trình cân bằng đào, đắp.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra 10 điểm mỏ vật liệu. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác mỏ đất để san lấp, thi công các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

“Về nguồn vật liệu cát xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xin chủ trương nạo vét 48 hồ chứa nước bị bồi lấp trên địa bàn phía Đông tỉnh, với khối lượng dự kiến 5,5 triệu m3. Đồng thời, Tổ liên ngành khảo sát thực tế 4 điểm mỏ cát thuộc xã Bình Phú, Bình Khê, Vĩnh Quang với tổng diện tích hơn 51 ha, trữ lượng dự kiến 1 triệu m3. Qua đó, góp phần bổ sung khối lượng cát phục vụ thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh” - ông Vinh cho biết.

Theo ông Trần Đình Chương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, căn cứ các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, việc cấp mỏ VLXD thực hiện theo cơ chế đặc thù để kịp thời phục vụ công trình.

Thời gian tới, khi lựa chọn được nhà thầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp phép đối với các mỏ vật liệu đã được lựa chọn và nằm trong hồ sơ khảo sát. Mặt khác, triển khai đồng bộ các nội dung chuyển đổi đất rừng (nếu có) và thủ tục thuê đất để kịp thời khai thác phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm.