Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa

(GLO) - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quyết định, sân golf Đak Đoa có quy mô 36 lỗ, dự kiến vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng trên nền diện tích hơn 171 ha.

Dự án sẽ được triển khai vào quý I-2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III-2029. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây Gia Lai. Ảnh: Q.T

Mục tiêu của dự án là hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch.

Dự án tạo động lực thu hút các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây Gia Lai; góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan; giải quyết các nhu cầu về việc làm cho lao động địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư khi tham gia đăng ký thực hiện dự án phải cam kết nộp giá trị của tài sản gắn liền với đất (rừng thông) và các khoản chi phí khác mà nhà đầu tư trước đây trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách nhà nước. Cụ thể bao gồm: bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng rừng, chi phí đầu tư tạo rừng, giá trị trồng rừng thay thế, giá trị quyền sử dụng đất theo giá trị được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Giá trị này độc lập với nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo đầy đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định pháp luật để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, UBND xã Đak Đoa và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.