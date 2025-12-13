Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-12, Agribank Chi nhánh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hội đồng thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về công tác cán bộ. Ông Phan Ngọc Linh-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai.

ong-nguyen-minh-phuong-uy-vien-btv-dang-uy-thanh-vien-hdtv-trao-quyet-dinh-va-tang-hoa-chuc-mung-ong-phan-ngoc-linh-ben-trai.jpg
Ông Phan Ngọc Linh (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: Hà Lê

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban nhân sự và Ban Tổ chức Đảng ủy Agribank đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Agribank Chi nhánh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phan Ngọc Linh; Quyết định của Hội đồng thành viên Agribank về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Ngọc Linh-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-chuc-mung-ong-phan-ngoc-linh-va-chup-hinh-luu-niem.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị chúc mừng tân Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai.
﻿Ảnh: Hà Lê

Ông Phan Ngọc Linh sinh năm 1971; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; cử nhân ngành Tài chính kế toán các ngành sản xuất, Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh; cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Quy Nhơn.

Ông Phan Ngọc Linh công tác tại Agribank Chi nhánh cấp 3 Ea Knếch huyện Krông Păk (tỉnh Đắk Lắk) từ năm 1997; đã trải qua các vị trí từ cán bộ tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, cán bộ tín dụng và thanh toán quốc tế, Giám đốc Chi nhánh cấp 3, Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ. Ông là Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (nay là Agribank Chi nhánh Đắk Lắk) từ tháng 7-2019.

