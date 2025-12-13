Khánh thành Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: Xuân Định

Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định được xây dựng trên diện tích gần 3 ha với tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, công suất phối trộn và đóng gói 50.000 tấn mỗi năm. Dự án ứng dụng công nghệ tự động hóa cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Nhà máy. Ảnh: Xuân Định

Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ góp phần cung ứng nguồn vật tư nông nghiệp chất lượng cao cho nông dân Gia Lai và các tỉnh khu vực Tây Nguyên-Nam Trung Bộ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển theo hướng trở thành trung tâm kinh tế năng động của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tỉnh có lợi thế về nông nghiệp, vị trí chiến lược kết nối các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất và hoàn thiện chuỗi liên kết nông nghiệp-công nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ trái sang) tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định. Ảnh: Xuân Định﻿

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút 23 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phân bón với tổng vốn đầu tư hơn 903 tỷ đồng, công suất trên 868.000 tấn/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động.

Giai đoạn 2021-2025, ngành công nghiệp phân bón của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng đầu tư, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương.