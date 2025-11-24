Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại làng chài Hải Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-11, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đã đến trao quà của UBND tỉnh cho bà con và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn.

Sau khi kiểm tra thực tế đoạn bờ kè hư hỏng gần 200 m và khu vực sạt lở tại làng chài Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu địa phương khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Các đơn vị liên quan cần sớm triển khai gia cố, tu bổ tuyến kè, hạn chế thiệt hại trong các đợt mưa lũ tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế đoạn bờ kè hư hỏng tại làng chài Hải Minh. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế đoạn bờ kè hư hỏng tại làng chài Hải Minh. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chủ động ứng phó với thiên tai phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; địa phương cần rà soát các điểm xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng và phương tiện để kịp thời xử lý khi phát sinh tình huống.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao quà của UBND tỉnh cho 500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ của làng chài Hải Minh.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-trao-qua-cho-ba-con-lang-chai-hai-minh-anh-xuan-dinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao quà cho bà con làng chài Hải Minh Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị địa phương tiếp tục bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ kịp thời cho các hộ còn khó khăn.

UBND tỉnh cũng sẽ rà soát, điều chỉnh các chính sách để tạo điều kiện cho ngư dân sửa chữa tàu thuyền, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

null