Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại làng chài Hải Minh

(GLO)- Chiều 24-11, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đã đến trao quà của UBND tỉnh cho bà con và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn.

Sau khi kiểm tra thực tế đoạn bờ kè hư hỏng gần 200 m và khu vực sạt lở tại làng chài Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu địa phương khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Các đơn vị liên quan cần sớm triển khai gia cố, tu bổ tuyến kè, hạn chế thiệt hại trong các đợt mưa lũ tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế đoạn bờ kè hư hỏng tại làng chài Hải Minh. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chủ động ứng phó với thiên tai phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; địa phương cần rà soát các điểm xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng và phương tiện để kịp thời xử lý khi phát sinh tình huống.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao quà của UBND tỉnh cho 500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ của làng chài Hải Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao quà cho bà con làng chài Hải Minh Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị địa phương tiếp tục bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ kịp thời cho các hộ còn khó khăn.

UBND tỉnh cũng sẽ rà soát, điều chỉnh các chính sách để tạo điều kiện cho ngư dân sửa chữa tàu thuyền, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.