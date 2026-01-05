Gia Lai: Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025

(GLO)- Chiều 5-1, Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai năm 2025. Dự họp báo có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Thống kê tỉnh thông báo khái quát một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Gia Lai.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,2%, xếp thứ 28/34 địa phương cả nước và thứ 3/6 địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tất cả khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá so với năm 2024.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.D

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 28,84%, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,63%, dịch vụ chiếm 38,60%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,93%.

GRDP bình quân đầu người đạt 85,05 triệu đồng, tăng 12,4% so với năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 28.000 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2025 duy trì mức tăng khá, với cơ cấu vốn chuyển dịch theo hướng tập trung vào đầu tư hạ tầng. Tổng mức thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 85.330 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 38,2% so với năm 2024; tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 37,4% so với năm trước.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: T.D

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ và đạo đức công vụ được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch... tiếp tục có nhiều bước phát triển mới.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: phân tích các nhóm ngành chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng năm 2025; những điểm sáng thúc đẩy giá trị tăng thêm giúp ngành công nghiệp năm 2025 vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra; triển vọng xuất khẩu trong năm 2026; tình hình dân số, lao động - việc làm năm 2025...