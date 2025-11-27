Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Muội

Đến hết ngày 20-10, có 135/135 (100%) đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (3 và 4-12-2025), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) với 300 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Chủ đề Đại hội là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo khát vọng cống hiến chung sức, đồng lòng xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kỳ vọng các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Nguyễn Muội

Đại hội tập trung vào 4 nội dung: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay của MTTQ Việt Nam tỉnh, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2025), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng về Đại hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm công trình, phần việc được hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí huy động hơn 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trao đổi thẳng thắn, những ý kiến góp ý tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thông tin của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Siu Trung cũng đề nghị sau buổi họp báo, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội; đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng cho các cơ quan báo chí về nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tập trung làm rõ vai trò của MTTQ, kết quả công tác Mặt trận và các chương trình hành động của Đại hội… góp phần cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.