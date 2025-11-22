Khi đội ngũ nhà giáo trở thành động lực lan tỏa tinh thần đổi mới

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và đóng góp lặng thầm của đội ngũ nhà giáo trong hành trình đổi mới giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu, trong đó có cô Quảng Thị Kiệp (hàng thứ 3, đứng thứ 4 từ phải sang) và thầy Nguyễn Ngọc Toàn (hàng thứ 2, đứng thứ 6 từ phải sang) nhân dịp 20.11. Ảnh: NVCC

Khẳng định bản sắc bằng chất lượng và đổi mới

Trong hơn 6 năm phát triển, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) đã định hình rõ 3 giá trị cốt lõi: Nên người - Tiến bộ - Thành đạt. Ba trụ cột này trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đồng thời tạo nên bản sắc riêng của nhà trường trong tiến trình hội nhập và đổi mới.

Ở mục tiêu “Nên người”, trường ưu tiên rèn luyện đạo đức, tính trung thực và văn hóa ứng xử; từ những thói quen nhỏ nhất, học sinh được hướng dẫn hình thành nhân cách đúng đắn. Mục tiêu “Tiến bộ” tập trung vào kỹ năng tự học, quản lý thời gian và mở rộng trải nghiệm qua các hoạt động như “Một ngày làm sinh viên”, giáo dục STEM, “Lớp học không tường”, hoạt động ngoại khóa tại nông trại. Với mục tiêu “Thành đạt”, nhà trường tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nhiều sân chơi học thuật trong nước và quốc tế, tham quan các tập đoàn lớn như Hyundai, Google, giúp mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng khát vọng.

Trường THPT Chi Lăng xác định rõ 3 giá trị cốt lõi trong giáo dục là “Nên người - Tiến bộ - Thành đạt”. Ảnh: ĐVCC

Nhờ định hướng rõ ràng, giai đoạn 2020-2025, trường đã bứt phá với nhiều thành tích như: 104 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia; 49 giải tại Cuộc thi Olympic truyền thống 30.4; nhiều giải quốc tế tại Cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á, Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới WICO. Ngoài ra, trường còn có học sinh đạt điểm SAT thuộc top 1% thế giới; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT và vào đại học đạt 100%, trong đó có không ít thủ khoa tại các trường uy tín…

Hiệu trưởng Đỗ Bách Khoa cho rằng, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà quan trọng hơn là hình thành nhân cách. Việc nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng bản lĩnh cho học sinh cũng quan trọng như dạy tri thức. Và muốn làm được điều đó, tập thể nhà trường phải đồng lòng đổi mới.

“Đội ngũ giáo viên chính là “tài sản quý giá nhất”. Trường khuyến khích giáo viên học sau đại học, đặt mục tiêu 95% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ vào năm 2027. Đồng thời, nhà trường thường xuyên mời các chuyên gia, giáo sư trong và ngoài nước hỗ trợ chuyên môn, cập nhật phương pháp dạy học hiện đại. “Lắng nghe, chia sẻ và đồng hành” là yếu tố giúp tập thể nhà trường duy trì được sự đoàn kết và phát triển ổn định”-ông Khoa nhấn mạnh.

Trong khi đó, với bề dày hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Bắc) giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện và nội bộ đoàn kết, ổn định. Giai đoạn 2020-2025, nhà trường xây dựng hệ giá trị cốt lõi gồm: Giáo dục đạo đức - Văn hóa - Kỹ năng sống; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, tôn trọng và lấy học sinh làm trung tâm.

Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Bắc) chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Nhà trường triển khai nhiều mô hình thiết thực như đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp - trải nghiệm; tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội; xây dựng môi trường thân thiện đi đôi với kỷ luật tự giác; giữ vững chất lượng đại trà và nâng cao chất lượng mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo được duy trì thường xuyên thông qua viết sáng kiến, dự thi giáo viên giỏi các cấp.

Nhờ đó, tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm của trường luôn đạt trên 99%, gần đây nhất đạt 100%; nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Hiệu trưởng Lê Xuân Phong cho biết: Ban Giám hiệu định hướng chiến lược, còn giáo viên là chủ thể sáng tạo. Khi được trao quyền và hỗ trợ đúng mức, thầy cô phát huy rất tốt năng lực của mình.

Ông Phong cũng cho rằng, phải đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên. Khi thầy cô yên tâm công tác, chất lượng giảng dạy và các phong trào của trường sẽ bền vững hơn.

Những nhà giáo tận tụy, hạt nhân của đổi mới

Ngoài 2 tập thể tiêu biểu nêu trên, Gia Lai còn có 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng. Đây đều là những giáo viên tận tâm, có đóng góp rõ nét trong đổi mới phương pháp, truyền cảm hứng cho học sinh.

Cô Quảng Thị Kiệp-Tổ trưởng bộ môn Sinh học và Công nghệ, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng)-cho rằng triết lý và phương pháp giáo dục phải gắn liền với nhau để tạo hiệu quả bền vững. Cô luôn ưu tiên các phương pháp khuyến khích tư duy độc lập, khám phá và tự học, giúp học sinh trường chuyên phát triển năng lực phân tích và thích ứng tốt với yêu cầu học tập nâng cao.

Cô Kiệp chia sẻ: Hiệu quả đổi mới chỉ có được khi giáo viên thực sự quan tâm và thấu hiểu học sinh. Khi “tâm” và “tầm” của người thầy được đặt đúng chỗ, học sinh sẽ chuyển biến rất rõ rệt. Nhờ cách tiếp cận đó, học sinh của tôi trở nên tự tin, biết đặt câu hỏi, chủ động trình bày quan điểm. Đây là những năng lực cốt lõi đối với học sinh THPT chuyên.

Còn thầy Nguyễn Ngọc Toàn-giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Châu (xã Phù Mỹ Bắc), luôn theo đuổi triết lý “lấy học sinh làm trung tâm”. Mỗi học sinh là một cá thể với khả năng tiếp thu khác nhau, vì vậy, thầy áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực, chú trọng thực hành, trải nghiệm và hoạt động nhóm để các em hiểu bài sâu hơn, tự tin hơn.

Thầy Toàn đã thiết kế hệ thống bài tập phân hóa theo năng lực, hỗ trợ hiệu quả cho cả học sinh yếu và học sinh khá, giỏi. Các hoạt động nhóm do thầy tổ chức tạo môi trường để học sinh mạnh dạn hơn, tăng cường hợp tác và hình thành kỹ năng nền tảng cho cấp tiểu học. Thầy xem đó là kết quả rõ rệt nhất trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy của mình.

Theo thầy Toàn, điều giữ chân giáo viên gắn bó lâu dài chính là tình yêu nghề, yêu trẻ và niềm tin vào giá trị của giáo dục. Một môi trường làm việc tích cực, sự đồng hành của đồng nghiệp và phụ huynh cùng tinh thần học hỏi liên tục là nền tảng để giáo viên duy trì đam mê, sáng tạo không ngừng.

*

* *

Thành tích của 2 tập thể và 2 nhà giáo tiêu biểu không chỉ là niềm tự hào của riêng đơn vị, cá nhân đó mà còn tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn ngành. Những tấm gương ấy khẳng định rằng đổi mới trong giáo dục không đến từ các chủ trương xa vời mà hình thành từ nỗ lực hằng ngày, từ tâm huyết và sự tận tụy của mỗi thầy cô.