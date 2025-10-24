Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai có 2 đại diện được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 80 thầy-cô giáo tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025. Trong số này, tỉnh Gia Lai có 2 đại diện được vinh danh.  

Đó là Thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp và cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ).

thieu-ta-nguyen-van-luan-ben-trai-dang-dong-vien-em-nguyen-thi-thao-nguyen-la-con-nuoi-don-bien-phong.jpg
Thiếu tá Nguyễn Văn Luân (bìa trái) động viên em Nguyễn Thị Thảo Nguyên là "Con nuôi đồn Biên phòng" cố gắng vượt khó học tập. Ảnh: P.D

Cả hai đều có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở vùng biên và được các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Từ thực tế công tác, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân đã đề xuất đơn vị triển khai mô hình “Lớp học xóa mù chữ” cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ).

Qua 3 đợt học (từ ngày 24-4-2023 đến 5-7-2024), lớp đã tổ chức 144 buổi với 432 tiết học, giúp 45 học viên biết đọc, biết viết, góp phần nâng cao dân trí và nhận thức pháp luật cho bà con vùng biên.

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đã có hơn 16 năm gắn bó với ngôi trường vùng biên Ia Mơ. Ở vùng đất còn nhiều gian khó, cô vừa dạy học, vừa đến từng nhà vận động học sinh ra lớp; đồng thời, chủ động học tiếng Jrai để gần gũi, giúp học trò thêm tự tin đến trường.

co-giao-nguyen-co-hon-16-nam-gan-bo-voi-ngoi-truong-tren-bien-gioi-ia-mo.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt có hơn 16 năm gắn bó với ngôi trường trên biên giới Ia Mơ. Ảnh: NVCC

Được biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức từ năm 2015 đến nay. Chương trình nhằm tuyên dương những thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.

